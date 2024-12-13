Рейтинг@Mail.ru
Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:29 13.12.2024 (обновлено: 04:45 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/moldaviya-1988936498.html
Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса
Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса - РИА Новости, 13.12.2024
Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса
Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил введение режима чрезвычайного положения из-за энергокризиса в стране на 60 дней, начиная с 16 декабря, заявил... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T01:29
2024-12-13T04:45
молдавия
украина
кишинев
игорь гросу
дорин речан
газпром
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил введение режима чрезвычайного положения из-за энергокризиса в стране на 60 дней, начиная с 16 декабря, заявил спикер парламента Игорь Гросу. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило необходимость введения режима чрезвычайного положения, сообщил премьер Дорин Речан, который временно исполняет обязанности министра энергетики. "Проект решения о введении режима чрезвычайного положения принят голосами 56 депутатов", — заявил Гросу на заседании парламента. Премьер Речан, представляя соответствующий запрос в парламенте, заявил, что из-за прекращения транзита газа через территорию Украины Приднестровье рискует столкнуться с риском гуманитарного кризиса. По его словам, 300 тысяч граждан Молдавии в Приднестровье рискуют остаться без газа и электричества в середине зимы, поскольку левый берег Днестра энергетически зависит исключительно от поставок российского газа через Украину. Молдавия может получать электроэнергию из двух источников — Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья, и высоковольтной линии Исакча-Вулканешты. По оценкам молдавского правительства, запасов угля на МГРЭС хватит на 30—50 дней, при этом у Кишинева нет уверенности в его качестве и производственных мощностях завода. Линия Исакча-Вулкэнешты уязвима, поскольку пересекает территорию Украины. Если работа МГРЭС остановится, то Молдавия будет вынуждена закупать энергию в Европе, в частности у Румынии, которая и сама сталкивается с дефицитом электроэнергии.Власти Молдавии ранее сообщали, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
https://ria.ru/20241205/dolg-1987405384.html
https://ria.ru/20241209/pridnestrove-1988221757.html
молдавия
украина
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, украина, кишинев, игорь гросу, дорин речан, газпром, в мире
Молдавия, Украина, Кишинев, Игорь Гросу, Дорин Речан, Газпром, В мире
Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса

Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса на 60 дней

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил введение режима чрезвычайного положения из-за энергокризиса в стране на 60 дней, начиная с 16 декабря, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило необходимость введения режима чрезвычайного положения, сообщил премьер Дорин Речан, который временно исполняет обязанности министра энергетики.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Лишь этот вариант". От Москвы потребовали пойти еще на одну уступку
5 декабря, 08:00
"Проект решения о введении режима чрезвычайного положения принят голосами 56 депутатов", — заявил Гросу на заседании парламента.
Премьер Речан, представляя соответствующий запрос в парламенте, заявил, что из-за прекращения транзита газа через территорию Украины Приднестровье рискует столкнуться с риском гуманитарного кризиса. По его словам, 300 тысяч граждан Молдавии в Приднестровье рискуют остаться без газа и электричества в середине зимы, поскольку левый берег Днестра энергетически зависит исключительно от поставок российского газа через Украину. Молдавия может получать электроэнергию из двух источников — Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья, и высоковольтной линии Исакча-Вулканешты. По оценкам молдавского правительства, запасов угля на МГРЭС хватит на 30—50 дней, при этом у Кишинева нет уверенности в его качестве и производственных мощностях завода. Линия Исакча-Вулкэнешты уязвима, поскольку пересекает территорию Украины. Если работа МГРЭС остановится, то Молдавия будет вынуждена закупать энергию в Европе, в частности у Румынии, которая и сама сталкивается с дефицитом электроэнергии.
Власти Молдавии ранее сообщали, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение
9 декабря, 17:32
 
МолдавияУкраинаКишиневИгорь ГросуДорин РечанГазпромВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала