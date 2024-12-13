Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса
Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса на 60 дней
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил введение режима чрезвычайного положения из-за энергокризиса в стране на 60 дней, начиная с 16 декабря, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило необходимость введения режима чрезвычайного положения, сообщил премьер Дорин Речан, который временно исполняет обязанности министра энергетики.
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"Проект решения о введении режима чрезвычайного положения принят голосами 56 депутатов", — заявил Гросу на заседании парламента.
Премьер Речан, представляя соответствующий запрос в парламенте, заявил, что из-за прекращения транзита газа через территорию Украины Приднестровье рискует столкнуться с риском гуманитарного кризиса. По его словам, 300 тысяч граждан Молдавии в Приднестровье рискуют остаться без газа и электричества в середине зимы, поскольку левый берег Днестра энергетически зависит исключительно от поставок российского газа через Украину. Молдавия может получать электроэнергию из двух источников — Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья, и высоковольтной линии Исакча-Вулканешты. По оценкам молдавского правительства, запасов угля на МГРЭС хватит на 30—50 дней, при этом у Кишинева нет уверенности в его качестве и производственных мощностях завода. Линия Исакча-Вулкэнешты уязвима, поскольку пересекает территорию Украины. Если работа МГРЭС остановится, то Молдавия будет вынуждена закупать энергию в Европе, в частности у Румынии, которая и сама сталкивается с дефицитом электроэнергии.
Власти Молдавии ранее сообщали, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.
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