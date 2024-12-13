https://ria.ru/20241213/moldaviya-1988936498.html

Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса

Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса - РИА Новости, 13.12.2024

Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП из-за энергокризиса

Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил введение режима чрезвычайного положения из-за энергокризиса в стране на 60 дней, начиная с 16 декабря, заявил... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T01:29

2024-12-13T01:29

2024-12-13T04:45

молдавия

украина

кишинев

игорь гросу

дорин речан

газпром

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг одобрил введение режима чрезвычайного положения из-за энергокризиса в стране на 60 дней, начиная с 16 декабря, заявил спикер парламента Игорь Гросу. Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило необходимость введения режима чрезвычайного положения, сообщил премьер Дорин Речан, который временно исполняет обязанности министра энергетики. "Проект решения о введении режима чрезвычайного положения принят голосами 56 депутатов", — заявил Гросу на заседании парламента. Премьер Речан, представляя соответствующий запрос в парламенте, заявил, что из-за прекращения транзита газа через территорию Украины Приднестровье рискует столкнуться с риском гуманитарного кризиса. По его словам, 300 тысяч граждан Молдавии в Приднестровье рискуют остаться без газа и электричества в середине зимы, поскольку левый берег Днестра энергетически зависит исключительно от поставок российского газа через Украину. Молдавия может получать электроэнергию из двух источников — Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья, и высоковольтной линии Исакча-Вулканешты. По оценкам молдавского правительства, запасов угля на МГРЭС хватит на 30—50 дней, при этом у Кишинева нет уверенности в его качестве и производственных мощностях завода. Линия Исакча-Вулкэнешты уязвима, поскольку пересекает территорию Украины. Если работа МГРЭС остановится, то Молдавия будет вынуждена закупать энергию в Европе, в частности у Румынии, которая и сама сталкивается с дефицитом электроэнергии.Власти Молдавии ранее сообщали, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.

https://ria.ru/20241205/dolg-1987405384.html

https://ria.ru/20241209/pridnestrove-1988221757.html

молдавия

украина

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, украина, кишинев, игорь гросу, дорин речан, газпром, в мире