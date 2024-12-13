https://ria.ru/20241213/miting-1989164995.html

В Тбилиси завершился очередной митинг протеста

В Тбилиси завершился очередной митинг протеста - РИА Новости, 13.12.2024

В Тбилиси завершился очередной митинг протеста

Очередной митинг протеста в центре Тбилиси у парламента Грузии завершился без происшествий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T23:54

2024-12-13T23:54

2024-12-13T23:54

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 13 дек - РИА Новости. Очередной митинг протеста в центре Тбилиси у парламента Грузии завершился без происшествий, передает корреспондент РИА Новости. Он был более многочисленным, чем в предыдущие дни, и начался днем в пятницу с акций в разных точках Тбилиси. Полиция в происходящее не вмешивалась. Акция проходила уже шестнадцатый вечер подряд. Между тем именно в здании парламента в субботу коллегия из 300 парламентариев и депутатов разного уровня выберет нового президента. Единственным претендентом на этот пост является бывший футболист, член сборной Грузии по футболу, а ныне депутат Михаил Кавелашвили. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241213/ekspert-1988942552.html

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Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024