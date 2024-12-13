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В Тбилиси завершился очередной митинг протеста - РИА Новости, 13.12.2024
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23:54 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/miting-1989164995.html
В Тбилиси завершился очередной митинг протеста
В Тбилиси завершился очередной митинг протеста - РИА Новости, 13.12.2024
В Тбилиси завершился очередной митинг протеста
Очередной митинг протеста в центре Тбилиси у парламента Грузии завершился без происшествий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T23:54
2024-12-13T23:54
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 13 дек - РИА Новости. Очередной митинг протеста в центре Тбилиси у парламента Грузии завершился без происшествий, передает корреспондент РИА Новости. Он был более многочисленным, чем в предыдущие дни, и начался днем в пятницу с акций в разных точках Тбилиси. Полиция в происходящее не вмешивалась. Акция проходила уже шестнадцатый вечер подряд. Между тем именно в здании парламента в субботу коллегия из 300 парламентариев и депутатов разного уровня выберет нового президента. Единственным претендентом на этот пост является бывший футболист, член сборной Грузии по футболу, а ныне депутат Михаил Кавелашвили. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241213/ekspert-1988942552.html
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
В Тбилиси завершился очередной митинг протеста

Митинг протеста у парламента Грузии в Тбилиси завершился без происшествий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 13 дек - РИА Новости. Очередной митинг протеста в центре Тбилиси у парламента Грузии завершился без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.
Он был более многочисленным, чем в предыдущие дни, и начался днем в пятницу с акций в разных точках Тбилиси. Полиция в происходящее не вмешивалась.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Политолог назвал ситуацию в Грузии очень опасной
Вчера, 03:20
Акция проходила уже шестнадцатый вечер подряд.
Между тем именно в здании парламента в субботу коллегия из 300 парламентариев и депутатов разного уровня выберет нового президента. Единственным претендентом на этот пост является бывший футболист, член сборной Грузии по футболу, а ныне депутат Михаил Кавелашвили.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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