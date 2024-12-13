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Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов - РИА Новости, 13.12.2024
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13:27 13.12.2024 (обновлено: 13:28 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/minzdrav-1989045091.html
Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов
Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов - РИА Новости, 13.12.2024
Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов
Предложения по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов планируется разработать в рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя, сообщила... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:27
2024-12-13T13:28
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Предложения по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов планируется разработать в рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. Ранее сообщалось, что правительство России утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. "Будут разработаны предложения об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов в зависимости от их производительности, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения", - говорится в сообщении.
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Общество
Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов

Минздрав предложил ограничить розничную продажу самогонных аппаратов

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Предложения по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов планируется разработать в рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года.
"Будут разработаны предложения об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов в зависимости от их производительности, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения", - говорится в сообщении.
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РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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