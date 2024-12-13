https://ria.ru/20241213/minzdrav-1989045091.html

Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов

Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов - РИА Новости, 13.12.2024

Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов

Предложения по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов планируется разработать в рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя, сообщила... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T13:27

2024-12-13T13:27

2024-12-13T13:28

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Предложения по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов планируется разработать в рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. Ранее сообщалось, что правительство России утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. "Будут разработаны предложения об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов в зависимости от их производительности, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241211/gd-1988555319.html

россия

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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество