https://ria.ru/20241213/minzdrav-1989045091.html
Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов
Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов - РИА Новости, 13.12.2024
Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов
Предложения по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов планируется разработать в рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя, сообщила... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:27
2024-12-13T13:27
2024-12-13T13:28
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Предложения по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов планируется разработать в рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. Ранее сообщалось, что правительство России утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. "Будут разработаны предложения об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов в зависимости от их производительности, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241211/gd-1988555319.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_012763dfe64ff0967b58a7710179014f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Общество
Минздрав предложил ограничить продажу самогонных аппаратов
Минздрав предложил ограничить розничную продажу самогонных аппаратов