https://ria.ru/20241213/minyust-1989112846.html
Минюст включил карикатуриста Ступина* в реестр иноагентов
Минюст включил карикатуриста Ступина* в реестр иноагентов - РИА Новости, 13.12.2024
Минюст включил карикатуриста Ступина* в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов карикатуриста Алешу Ступина* (Игорь Поночевный*) и художников Екатерину Марголис* и Анатолия... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T17:37
2024-12-13T17:37
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов карикатуриста Алешу Ступина* (Игорь Поночевный*) и художников Екатерину Марголис* и Анатолия Осмоловского*, сообщается на сайте ведомства. "Тринадцатого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Л. Марголис*, А.Ф. Осмоловский*, а также И.В. Поночевный* (псевдоним Алеша Ступин* – ред.)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, художник и дизайнер Екатерина Марголис* распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей, фейки об армии РФ. Кроме того, она выступала против СВО и принимала участие в создании и публикации материалов иноагентов. Живет за границей. Художник Анатолий Осмоловский*, отмечается в релизе, также принимал участие в создании сообщений иностранных агентов, распространял фейки об органах власти и выступал против СВО. Карикатурист Игорь Поночевный*, известный под псевдонимом Алеша Ступин* и живущий за границей, как и Марголис* публиковал материалы иноагентов, выступал против спецоперации на Украине, распространял фейки о решениях органов публичной власти РФ. Вместе с тем, в соответствии с распоряжениями Минюста, в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен Алексей Горпинченко. Кроме того, после ликвидации из реестра также исключена ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право".* Внесены в России в реестр иностранных агентов
https://ria.ru/20241213/inoagent-1988955978.html
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россия, украина, анатолий осмоловский
Россия, Украина, Анатолий Осмоловский
Минюст включил карикатуриста Ступина* в реестр иноагентов
Минюст включил карикатуриста Ступина и двух художников в реестр иноагентов
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости.
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов карикатуриста Алешу Ступина* (Игорь Поночевный*) и художников Екатерину Марголис* и Анатолия Осмоловского*, сообщается на сайте
ведомства.
"Тринадцатого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России
в реестр иностранных агентов включены Е.Л. Марголис*, А.Ф. Осмоловский
*, а также И.В. Поночевный* (псевдоним Алеша Ступин* – ред.)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, художник и дизайнер Екатерина Марголис* распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей, фейки об армии РФ. Кроме того, она выступала против СВО и принимала участие в создании и публикации материалов иноагентов. Живет за границей.
Художник Анатолий Осмоловский*, отмечается в релизе, также принимал участие в создании сообщений иностранных агентов, распространял фейки об органах власти и выступал против СВО.
Карикатурист Игорь Поночевный*, известный под псевдонимом Алеша Ступин* и живущий за границей, как и Марголис* публиковал материалы иноагентов, выступал против спецоперации на Украине
, распространял фейки о решениях органов публичной власти РФ.
Вместе с тем, в соответствии с распоряжениями Минюста, в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен Алексей Горпинченко. Кроме того, после ликвидации из реестра также исключена ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право".
* Внесены в России в реестр иностранных агентов