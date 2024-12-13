https://ria.ru/20241213/minsk-1989008607.html

В Минске заявили о готовности противостоять терроризму вместе с Россией

В Минске заявили о готовности противостоять терроризму вместе с Россией - РИА Новости, 13.12.2024

В Минске заявили о готовности противостоять терроризму вместе с Россией

Глава СК Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что Минск видит конкретные террористические угрозы в свой адрес со стороны оппонентов, готов вместе с РФ... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T11:36

2024-12-13T11:36

2024-12-13T13:44

минск

россия

белоруссия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Глава СК Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что Минск видит конкретные террористические угрозы в свой адрес со стороны оппонентов, готов вместе с РФ противодействовать им."Мы видим конкретные террористические угрозы, которые идут со стороны, как мы говорим, наших бывших партнеров, а теперь, можно сказать, врагов, которые пытаются подорвать конструктивное взаимодействие наших стран и делают все, чтобы нам жилось... ужасно. Мы готовы вместе противодействовать этим угрозам", - сказал Гора в пятницу в Минске на совместном заседании коллегий Следственного комитета Белоруссии и Следственного комитета Российской Федерации.Он рассказал, что представители следственных ведомств собрались в Минске, чтобы обсудить вопросы, касающиеся противодействия экстремизму и терроризму. "Это угрозы, актуальные и для Беларуси, и особенно для России", - пояснил глава СК Белоруссии.По его словам, Белоруссию и Россию пытаются разделить, разрушить. "Методы самые разные. Используются не только информационные и пропагандисткие методы", - констатировал Гора.Он отметил, что у следственных комитетов Белоруссии и России есть огромный опыт взаимодействия и собственные наработки по теме борьбы с экстремизмом и терроризмом. "Нет ни дня, чтобы мы не общались... Мы делимся опытом, поднимаем эти проблемы (борьбы с терроризмом - ред.) с практической точки зрения. Мы учимся наработкам наших российских коллег", - сказал Гора. В том числе, отметил он, учитывается опыт РФ в связи с проведением ею СВО на Украине.Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель ранее говорил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается около 50 иностранных фондов, финансирующих как продвижение политики "мягкой силы" в отношении Белоруссии, так и радикальные варианты смены власти в республике. По его словам, основной "ударной силой" определены незаконные вооруженные формирования, так называемый "Полк Калиновского" (признан Минском террористической организацией) из числа выходцев из Белоруссии, воюющих на стороне ВСУ, и девять боевых отрядов, так называемых "хоругвей", базирующихся в Польше, Литве и Чехии. При этом в Минске утверждают, что власти и спецслужбы этих соседних стран оказывают поддержку оппозиционным белорусским формированиям.

https://ria.ru/20241212/oreshnik-1988811198.html

https://ria.ru/20241210/lukashenko-1988473877.html

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минск, россия, белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины