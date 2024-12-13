https://ria.ru/20241213/minoborony-1989028977.html

Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ATACMS

Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ATACMS - РИА Новости, 13.12.2024

Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ATACMS

Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК, в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:34

2024-12-13T12:34

2024-12-13T13:31

безопасность

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК, в ответ на применение Киевом шести ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге, сообщили в Минобороны."Цель удара достигнута. Все объекты поражены", — подчеркнули в ведомстве.Для удара использовали высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА.Как уточняется, атаку провели в ответ на применение Киевом 11 декабря шести оперативно-тактических ракет ATACMS по военному аэродрому в районе Таганрога. Тогда российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы. При падении осколков есть пострадавшие среди личного состава.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241212/otvet-1988776117.html

https://ria.ru/20241213/zapad-1988874935.html

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988952146.html

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безопасность