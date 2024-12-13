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Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ATACMS - РИА Новости, 13.12.2024
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12:34 13.12.2024 (обновлено: 13:31 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/minoborony-1989028977.html
Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ATACMS
Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ATACMS - РИА Новости, 13.12.2024
Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ATACMS
Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК, в... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:34
2024-12-13T13:31
безопасность
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК, в ответ на применение Киевом шести ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге, сообщили в Минобороны.&quot;Цель удара достигнута. Все объекты поражены&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Для удара использовали высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА.Как уточняется, атаку провели в ответ на применение Киевом 11 декабря шести оперативно-тактических ракет ATACMS по военному аэродрому в районе Таганрога. Тогда российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы. При падении осколков есть пострадавшие среди личного состава.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241212/otvet-1988776117.html
https://ria.ru/20241213/zapad-1988874935.html
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безопасность
Безопасность
Минобороны заявило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ATACMS

ВС РФ ударили по ТЭК Украины в ответ на атаку ATACMS по Таганрогу

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим работу ВПК, в ответ на применение Киевом шести ракет ATACMS по аэродрому в Таганроге, сообщили в Минобороны.
«

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", — подчеркнули в ведомстве.

Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В Кремле рассказали об ответе на удары ВСУ по Таганрогу
12 декабря, 12:04
Для удара использовали высокоточные средства поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные БПЛА.
Как уточняется, атаку провели в ответ на применение Киевом 11 декабря шести оперативно-тактических ракет ATACMS по военному аэродрому в районе Таганрога. Тогда российские военные сбили два боеприпаса, еще четыре удалось перехватить средствами радиоэлектронной борьбы. При падении осколков есть пострадавшие среди личного состава.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Эскалация неизбежна". Запад готовит Москве еще одну угрозу на Украине
Вчера, 08:00
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Подполье сообщило об ударе по закрытому аэродрому в Киеве
Вчера, 07:27
 
Безопасность
 
 
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