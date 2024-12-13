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Министру здравоохранения Владимирской области грозит десять лет тюрьмы
Министру здравоохранения Владимирской области грозит десять лет тюрьмы - РИА Новости, 13.12.2024
Министру здравоохранения Владимирской области грозит десять лет тюрьмы
Задержанному по делу о присвоении средств и превышении должностных полномочий министру здравоохранения Владимирской области Валерию Янину максимально грозит до... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:30
2024-12-13T12:30
2024-12-13T13:43
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РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Задержанному по делу о присвоении средств и превышении должностных полномочий министру здравоохранения Владимирской области Валерию Янину максимально грозит до 10 лет лишения свободы. Следственное управление СК РФ в пятницу сообщило, что задержан министр здравоохранения Владимирской области, его обвиняют по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение с использование служебного положения в крупном размере) и пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности). Как сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону, "противоправная деятельность министра здравоохранения Владимирской области Янина В.А." выявлена и задокументирована сотрудниками ведомства. Максимальное наказание по части 3 статьи 160 УК РФ предполагает лишение свободы на срок до шести лет, по части 3 статьи 286 УК РФ - на срок от трех до десяти лет. По версии следствия, с 2021 года обвиняемый, являясь главврачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял выплаты подчиненным, часть они отдавали ему. Продолжил он этим заниматься и после назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года, и при получении очередной суммы 11 декабря был задержан с поличным сотрудниками УФСБ. По предварительной оценке, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей.
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Задержание министра здравоохранения Владимирской области
Задержан министр здравоохранения Владимирской области, его обвиняют в присвоении средств и превышении должностных полномочий, сообщило управление СК. Чиновник необоснованно начислял выплаты подчиненным, часть они отдавали ему. При получении очередной суммы его и поймали. По предварительным данным, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей.
2024-12-13T12:30
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происшествия, россия, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владимирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Министру здравоохранения Владимирской области грозит десять лет тюрьмы
Министру здравоохранения Владимирской области Янину грозит до десяти лет тюрьмы