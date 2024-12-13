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Министру здравоохранения Владимирской области грозит десять лет тюрьмы

Министру здравоохранения Владимирской области грозит десять лет тюрьмы - РИА Новости, 13.12.2024

Министру здравоохранения Владимирской области грозит десять лет тюрьмы

Задержанному по делу о присвоении средств и превышении должностных полномочий министру здравоохранения Владимирской области Валерию Янину максимально грозит до... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:30

2024-12-13T12:30

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владимирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Задержанному по делу о присвоении средств и превышении должностных полномочий министру здравоохранения Владимирской области Валерию Янину максимально грозит до 10 лет лишения свободы. Следственное управление СК РФ в пятницу сообщило, что задержан министр здравоохранения Владимирской области, его обвиняют по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение с использование служебного положения в крупном размере) и пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности). Как сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону, "противоправная деятельность министра здравоохранения Владимирской области Янина В.А." выявлена и задокументирована сотрудниками ведомства. Максимальное наказание по части 3 статьи 160 УК РФ предполагает лишение свободы на срок до шести лет, по части 3 статьи 286 УК РФ - на срок от трех до десяти лет. По версии следствия, с 2021 года обвиняемый, являясь главврачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял выплаты подчиненным, часть они отдавали ему. Продолжил он этим заниматься и после назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года, и при получении очередной суммы 11 декабря был задержан с поличным сотрудниками УФСБ. По предварительной оценке, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей.

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Задержание министра здравоохранения Владимирской области Задержан министр здравоохранения Владимирской области, его обвиняют в присвоении средств и превышении должностных полномочий, сообщило управление СК. Чиновник необоснованно начислял выплаты подчиненным, часть они отдавали ему. При получении очередной суммы его и поймали. По предварительным данным, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей. 2024-12-13T12:30 true PT0M39S

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происшествия, россия, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)