МИД прокомментировал принятие в МАГАТЭ резолюцию Украины
В МИД заявили, что Киев отвлекает мир от своей атаки на персонал МАГАТЭ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Киевский режим всеми силами стремится отвлечь внимание мира от своей атаки на персонал Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), задействованный на Запорожской АЭС, заявили в МИД РФ после рассмотрения и принятия в МАГАТЭ внесенного Украиной проекта резолюции.
В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что в четверг созванная по инициативе киевского режима внеочередная сессия совета управляющих МАГАТЭ при западной поддержке рассмотрела внесенный Киевом проект резолюции "Последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для безопасности и сохранности АЭС".
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"Парадоксальным образом на проведении данного мероприятия и на обсуждении проекта резолюции настаивала именно та страна, которая буквально накануне совершила жестокую атаку на персонал МАГАТЭ, задействованный на российской Запорожской АЭС. Понятно, что признавать свою вину украинская сторона не желает и всеми силами стремится отвлечь международное внимание от совершенного ей преступления, обстоятельства которого всем очевидны", - говорится в комментарии представителя МИД.
Как подчеркнули в ведомстве, за резолюцию проголосовали преимущественно страны Запада, и ее принятие вновь подтвердило курс США и их союзников на использование международных механизмов ради достижения конъюнктурных политических целей.
"Украина и её западные покровители включили в резолюцию положение, в явочном порядке расширяющее мандат МАГАТЭ на оценку энергетической инфраструктуры, что выходит за рамки полномочий агентства в соответствии с его Уставом. В создавшихся условиях акцентируем, что упомянутая резолюция носит для государств-членов МАГАТЭ необязывающий характер, её положения не требуют выполнения, а ссылки на неё в документах сделают их политически и юридически ничтожными", - добавили в МИД.