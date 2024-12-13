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В КНР пошутили из-за инцидента с китайским чесноком в США
В КНР пошутили из-за инцидента с китайским чесноком в США - РИА Новости, 13.12.2024
В КНР пошутили из-за инцидента с китайским чесноком в США
Чеснок из Китая и представить не мог, что может стать угрозой для США, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя прозвучавшее в РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:59
2024-12-13T11:59
2024-12-13T13:31
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ПЕКИН, 13 дек — РИА Новости. Чеснок из Китая и представить не мог, что может стать угрозой для США, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя прозвучавшее в Штатах предложение проверить безопасность этого овоща. "Не знаю, заметили ли вы, что ложь и абсурдные теории американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей", — сказала она. Сенатор Рик Скотт ранее направил письма в Минсельхоз США и другие ведомства с просьбой провести расследование безопасности овоща из КНР. Он сделал это после сообщений, что чеснок в Китае якобы выращивают в сточных водах, а затем собирают в ужасающих условиях, часто с использованием рабского и детского труда. Сенатор выразил обеспокоенность импортом этого овоща, утверждая, что отсутствие надлежащего надзора якобы делает американские семьи уязвимыми для некачественных продуктов питания. Мао Нин напомнила, что США рассматривают все больше и больше абсолютно разных китайских товаров как угрозу нацбезопасности. При этом в Вашингтоне не могут представить хоть какие-то весомые доказательства такого мнения. Она указала, что эти заявления — всего лишь предлог для американского протекционизма, злоупотребления национальной мощью США и попыток сдерживать и подавлять развитие Китая.Мао Нин подчеркнула, что обобщение концепции нацбезопасности, а также политизация и превращение в оружие торгово-экономических и технологических вопросов лишь усугубят риски безопасности для глобальных производственных и логистических цепочек. Дипломат также посоветовала американским политикам иметь больше здравого смысла и рациональности, чтобы "не делать из себя посмешище".
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в мире, сша, китай, мао нин
В мире, США, Китай, Мао Нин
В КНР пошутили из-за инцидента с китайским чесноком в США
МИД КНР: китайский чеснок и представить не мог, что может стать угрозой для США
ПЕКИН, 13 дек — РИА Новости. Чеснок из Китая и представить не мог, что может стать угрозой для США, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя прозвучавшее в Штатах предложение проверить безопасность этого овоща.
«
"Не знаю, заметили ли вы, что ложь и абсурдные теории американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей", — сказала она.
Сенатор Рик Скотт ранее направил письма в Минсельхоз США и другие ведомства с просьбой провести расследование безопасности овоща из КНР. Он сделал это после сообщений, что чеснок в Китае якобы выращивают в сточных водах, а затем собирают в ужасающих условиях, часто с использованием рабского и детского труда. Сенатор выразил обеспокоенность импортом этого овоща, утверждая, что отсутствие надлежащего надзора якобы делает американские семьи уязвимыми для некачественных продуктов питания.
Мао Нин напомнила, что США рассматривают все больше и больше абсолютно разных китайских товаров как угрозу нацбезопасности. При этом в Вашингтоне не могут представить хоть какие-то весомые доказательства такого мнения.
Она указала, что эти заявления — всего лишь предлог для американского протекционизма, злоупотребления национальной мощью США и попыток сдерживать и подавлять развитие Китая.
Мао Нин
подчеркнула, что обобщение концепции нацбезопасности, а также политизация и превращение в оружие торгово-экономических и технологических вопросов лишь усугубят риски безопасности для глобальных производственных и логистических цепочек.
Дипломат также посоветовала американским политикам иметь больше здравого смысла и рациональности, чтобы "не делать из себя посмешище".