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В КНР пошутили из-за инцидента с китайским чесноком в США - РИА Новости, 13.12.2024
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11:59 13.12.2024 (обновлено: 13:31 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/mid-1989013390.html
В КНР пошутили из-за инцидента с китайским чесноком в США
В КНР пошутили из-за инцидента с китайским чесноком в США - РИА Новости, 13.12.2024
В КНР пошутили из-за инцидента с китайским чесноком в США
Чеснок из Китая и представить не мог, что может стать угрозой для США, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя прозвучавшее в РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:59
2024-12-13T13:31
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ПЕКИН, 13 дек — РИА Новости. Чеснок из Китая и представить не мог, что может стать угрозой для США, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя прозвучавшее в Штатах предложение проверить безопасность этого овоща. "Не знаю, заметили ли вы, что ложь и абсурдные теории американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей", — сказала она. Сенатор Рик Скотт ранее направил письма в Минсельхоз США и другие ведомства с просьбой провести расследование безопасности овоща из КНР. Он сделал это после сообщений, что чеснок в Китае якобы выращивают в сточных водах, а затем собирают в ужасающих условиях, часто с использованием рабского и детского труда. Сенатор выразил обеспокоенность импортом этого овоща, утверждая, что отсутствие надлежащего надзора якобы делает американские семьи уязвимыми для некачественных продуктов питания. Мао Нин напомнила, что США рассматривают все больше и больше абсолютно разных китайских товаров как угрозу нацбезопасности. При этом в Вашингтоне не могут представить хоть какие-то весомые доказательства такого мнения. Она указала, что эти заявления — всего лишь предлог для американского протекционизма, злоупотребления национальной мощью США и попыток сдерживать и подавлять развитие Китая.Мао Нин подчеркнула, что обобщение концепции нацбезопасности, а также политизация и превращение в оружие торгово-экономических и технологических вопросов лишь усугубят риски безопасности для глобальных производственных и логистических цепочек. Дипломат также посоветовала американским политикам иметь больше здравого смысла и рациональности, чтобы "не делать из себя посмешище".
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в мире, сша, китай, мао нин
В мире, США, Китай, Мао Нин
В КНР пошутили из-за инцидента с китайским чесноком в США

МИД КНР: китайский чеснок и представить не мог, что может стать угрозой для США

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 дек — РИА Новости. Чеснок из Китая и представить не мог, что может стать угрозой для США, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя прозвучавшее в Штатах предложение проверить безопасность этого овоща.
«
"Не знаю, заметили ли вы, что ложь и абсурдные теории американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей", — сказала она.
© Фото : Global TimesКарикатура газеты Global Times
Карикатура газеты Global Times - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Global Times
Карикатура газеты Global Times
Сенатор Рик Скотт ранее направил письма в Минсельхоз США и другие ведомства с просьбой провести расследование безопасности овоща из КНР. Он сделал это после сообщений, что чеснок в Китае якобы выращивают в сточных водах, а затем собирают в ужасающих условиях, часто с использованием рабского и детского труда. Сенатор выразил обеспокоенность импортом этого овоща, утверждая, что отсутствие надлежащего надзора якобы делает американские семьи уязвимыми для некачественных продуктов питания.
Мао Нин напомнила, что США рассматривают все больше и больше абсолютно разных китайских товаров как угрозу нацбезопасности. При этом в Вашингтоне не могут представить хоть какие-то весомые доказательства такого мнения.
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Она указала, что эти заявления — всего лишь предлог для американского протекционизма, злоупотребления национальной мощью США и попыток сдерживать и подавлять развитие Китая.
Мао Нин подчеркнула, что обобщение концепции нацбезопасности, а также политизация и превращение в оружие торгово-экономических и технологических вопросов лишь усугубят риски безопасности для глобальных производственных и логистических цепочек.
Дипломат также посоветовала американским политикам иметь больше здравого смысла и рациональности, чтобы "не делать из себя посмешище".
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