https://ria.ru/20241213/metro-1989141148.html

На Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения

На Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 13.12.2024

На Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения

Интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T19:45

2024-12-13T19:45

2024-12-13T19:45

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На южном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240531/metro-1949798580.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, московский метрополитен, общество