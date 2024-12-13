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На Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 13.12.2024
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19:45 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/metro-1989141148.html
На Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
На Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 13.12.2024
На Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:45
2024-12-13T19:45
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На южном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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москва, московский метрополитен, общество
Москва, Московский метрополитен, Общество
На Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения

На Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы для проверки инфраструктуры

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтанция метро "Варшавская"
Станция метро Варшавская - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Станция метро "Варшавская". Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"На южном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
На участке московского метро временно прекратилось движение
31 мая, 22:25
 
МоскваМосковский метрополитенОбщество
 
 
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