https://ria.ru/20241213/metro-1989141148.html
На Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
На Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 13.12.2024
На Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T19:45
2024-12-13T19:45
2024-12-13T19:45
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общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На южном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240531/metro-1949798580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, общество
Москва, Московский метрополитен, Общество
На Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
На Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы для проверки инфраструктуры