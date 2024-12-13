https://ria.ru/20241213/menyaylo-1989019070.html

Аналог программы "Время героев" появится в Северной Осетии

Аналог программы "Время героев" появится в Северной Осетии - РИА Новости, 13.12.2024

Аналог программы "Время героев" появится в Северной Осетии

Аналог программы "Время героев" появится в Северной Осетии, проект будет включать в себя подготовку участников специальной военной операции к работе в разных... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:06

2024-12-13T12:06

2024-12-13T12:06

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Аналог программы "Время героев" появится в Северной Осетии, проект будет включать в себя подготовку участников специальной военной операции к работе в разных отраслях экономики, в том числе республиканских органах власти и муниципалитетах, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "В случае отсутствия профильного образования или нужных компетенций – организуем обучение и переобучение по наиболее востребованным в Северной Осетии профессиям", - написал Меняйло в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что такое решение принято не случайно: "Время героев" отлично зарекомендовало себя на всероссийском уровне. "То, что это необходимо и востребовано, я убедился вчера на "Прямой линии". Мне задал вопрос Саид Теркоев из Моздокского района, рассказал, что получил ранения в зоне проведения спецоперации, из-за которых он не может больше вернуться на поле боя, и сейчас он в поиске работы. Конечно, поможем и Саиду, и другим нашим бойцам. У нас уже есть положительный пример: сегодня директором специализированного училища в селении Михайловское назначен бывший участник СВО Сергей Кануков. Уверен, он станет достойным наставником и примером для ребят. Желаю удачи на новой должности!" - подчеркнул Меняйло.

https://ria.ru/20241203/svo-1987133042.html

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сергей меняйло