Рейтинг@Mail.ru
Аналог программы "Время героев" появится в Северной Осетии - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Республика Северная Осетия - Алания
 
12:06 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/menyaylo-1989019070.html
Аналог программы "Время героев" появится в Северной Осетии
Аналог программы "Время героев" появится в Северной Осетии - РИА Новости, 13.12.2024
Аналог программы "Время героев" появится в Северной Осетии
Аналог программы "Время героев" появится в Северной Осетии, проект будет включать в себя подготовку участников специальной военной операции к работе в разных... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:06
2024-12-13T12:06
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951097635_0:68:2981:1745_1920x0_80_0_0_4dbd3a3160af14ccff2248f6bd2077f5.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Аналог программы "Время героев" появится в Северной Осетии, проект будет включать в себя подготовку участников специальной военной операции к работе в разных отраслях экономики, в том числе республиканских органах власти и муниципалитетах, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "В случае отсутствия профильного образования или нужных компетенций – организуем обучение и переобучение по наиболее востребованным в Северной Осетии профессиям", - написал Меняйло в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что такое решение принято не случайно: "Время героев" отлично зарекомендовало себя на всероссийском уровне. "То, что это необходимо и востребовано, я убедился вчера на "Прямой линии". Мне задал вопрос Саид Теркоев из Моздокского района, рассказал, что получил ранения в зоне проведения спецоперации, из-за которых он не может больше вернуться на поле боя, и сейчас он в поиске работы. Конечно, поможем и Саиду, и другим нашим бойцам. У нас уже есть положительный пример: сегодня директором специализированного училища в селении Михайловское назначен бывший участник СВО Сергей Кануков. Уверен, он станет достойным наставником и примером для ребят. Желаю удачи на новой должности!" - подчеркнул Меняйло.
https://ria.ru/20241203/svo-1987133042.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951097635_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_43b868e9f354b89c8afc22e065a2ad55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей меняйло
Республика Северная Осетия - Алания, Сергей Меняйло
Аналог программы "Время героев" появится в Северной Осетии

Меняйло: аналог программы "Время героев" появится в Северной Осетии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло
Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Аналог программы "Время героев" появится в Северной Осетии, проект будет включать в себя подготовку участников специальной военной операции к работе в разных отраслях экономики, в том числе республиканских органах власти и муниципалитетах, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"В случае отсутствия профильного образования или нужных компетенций – организуем обучение и переобучение по наиболее востребованным в Северной Осетии профессиям", - написал Меняйло в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что такое решение принято не случайно: "Время героев" отлично зарекомендовало себя на всероссийском уровне.
"То, что это необходимо и востребовано, я убедился вчера на "Прямой линии". Мне задал вопрос Саид Теркоев из Моздокского района, рассказал, что получил ранения в зоне проведения спецоперации, из-за которых он не может больше вернуться на поле боя, и сейчас он в поиске работы. Конечно, поможем и Саиду, и другим нашим бойцам. У нас уже есть положительный пример: сегодня директором специализированного училища в селении Михайловское назначен бывший участник СВО Сергей Кануков. Уверен, он станет достойным наставником и примером для ребят. Желаю удачи на новой должности!" - подчеркнул Меняйло.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Дети участников СВО из Северной Осетии отправились в путешествие в Москву
3 декабря, 16:53
 
Республика Северная Осетия - АланияСергей Меняйло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала