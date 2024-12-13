https://ria.ru/20241213/menyaylo-1988957401.html

Более 1200 звонков поступило на "Прямую линию" главы Северной Осетии

Более 1200 звонков поступило на "Прямую линию" главы Северной Осетии - РИА Новости, 13.12.2024

Более 1200 звонков поступило на "Прямую линию" главы Северной Осетии

На прямую линию с главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло поступило 1200 звонков, сообщил он в своем телеграм-канале. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T09:03

2024-12-13T09:03

2024-12-13T09:03

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На прямую линию с главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло поступило 1200 звонков, сообщил он в своем телеграм-канале. Ежегодная "Прямая линия" с жителями Северной Осетии прошла 12 декабря. Глава региона отвечал на вопросы жителей более четырех часов. "За время подготовки и эфира мы получили более 1200 звонков и обращений в соцсетях. Транспортная реформа, когда откроется движение по Ногирскому мосту, какие выплаты положены участникам специальной военной операции, новый учебник по истории Осетии, благоустройство дворовых территорий – запросы поступали самые разные. Но актуальные для каждого, кто живёт в нашей республике", - написал он. Глава региона добавил, что поступило много обращений по линии здравоохранения: ремонт и строительство медучреждений, льготные препараты, нехватка узких специалистов. "Сказал во время эфира и повторюсь: нерешаемых вопросов нет. Будем работать над их решением. О результатах я обязательно расскажу. Из-за эфирных рамок не все обращения успели прозвучать. Но заверяю вас: все вопросы, в которых указаны контактные данные и адреса обратной связи, обязательно будут отработаны", - сказал Меняйло. Также во время эфира глава региона сообщил, что парам, прожившим в браке 25, 50, 60 и более лет, будут дарить выплаты в размере прожитых супругами юбилейных лет.

https://ria.ru/20241203/svo-1987133042.html

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сергей меняйло