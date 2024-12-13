Медведев прокомментировал возвращение территорий в состав России
Медведев: территории, которые вернула Россия, были утеряны из-за недоразумения
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Территории, которые вернула себе Россия, были утеряны благодаря политическому недоразумению в ходе исторических катаклизмов, их возвращение в состав РФ не более "преступно", чем объединение Германии в 1990 году, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Возвращение российских земель на историческую Родину, территорий, которые были утеряны благодаря политическому недоразумению в ходе исторических катаклизмов конца 1980-х – начала 1990-х годов, не более "преступно", чем аншлюс ГДР со стороны ФРГ в 1990 году. Тогда нас убеждали, что логика исторического процесса оправдывает воссоединение немецкой нации. Но фактически никакого "объединения" Германии не было. Не проводилось референдумов, не разрабатывалось общей конституции, не создавались единая армия или общая валюта. Восточная Германия была поглощена соседним государством", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале" Международная жизнь".
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Он указал на то, что экономические реалии, менталитет и даже язык восточных и западных немцев за 45 лет после окончания Второй мировой войны" стали различаться едва ли не больше, чем сегодня эти же показатели у китайцев и населения Тайваня или жителей Смоленщины и Приднепровья".
"Однако это никого не смутило – та разница была "у кого надо разница". На этом фоне стоит упомянуть, что и россияне отличаются от проживающих на территории Украины людей не более, чем жители Великопольского воеводства – от жителей Поморского воеводства Польши, чем жители земли Северный Рейн-Вестфалия от жителей Тюрингии. При этом между населением Шлезвиг-Гольштейна и Баварии в Германии, Нормандии и Окситании во Франции, не говоря уже о Стране Басков и Каталонии в Испании, Англии и Северной Ирландии в Великобритании серьезных различий – бытовых, языковых, этнокультурных – намного больше, чем между жителями Псковской и Харьковской областей", - заметил зампред Совбеза.
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