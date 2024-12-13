Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами
Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами, живущими в разных регионах КНР
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами, которые населяют разные регионы и провинции Китая.
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Он указал на то, что на территории современного Китая в разные исторические эпохи, включая и период Сражающихся царств от V века до н. э. до объединения Китая императором Цинь Шихуанди в 221 году до н. э., и период пяти династий и десяти царств в X века, существовали отдельные государства (иногда их было десятки), которые вели кровавые междоусобные войны, в том числе с подачи внешних сил. Период собирания земель в Китае в империи Сун в X-XII вв был ознаменован небывалым подъемом во всех сферах жизни и означал подлинную революцию того времени, которая определила облик Азии вплоть до XVII века, отметил Медведев.
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"Китайские историки рассматривают все исторические этапы как неразрывный процесс функционирования единой китайской нации. И лишь по исторической случайности она была временно разделена на полунезависимые государственные образования.
Весьма схоже российская историография подходит к осмыслению отечественного прошлого – начальному пребыванию княжеств в составе Древнерусского государства, периоду феодальной раздробленности, а затем процессу объединения Руси в централизованное государство во главе с Москвой. Именно эти этапы дали импульс для всего цивилизационного развития нашей страны вплоть до сегодняшних дней", - написал зампред Совбеза.
Он указал на то, что и для России, и для Китая такая историческая преемственность и" многовековая единая этнонациональная линия" служит неисчерпаемым источником богатства культурного наследия и традиций и" вносит важный вклад в формирование общественной идентичности каждой страны".
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