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Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами - РИА Новости, 13.12.2024
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16:52 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/medvedev-1989102742.html
Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами
Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами - РИА Новости, 13.12.2024
Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами, которые населяют разные регионы и провинции... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:52
2024-12-13T16:52
китай
россия
азия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами, которые населяют разные регионы и провинции Китая. "Россиян и украинцев можно сравнить с ханьцами, населяющими разные регионы и провинции Китая", - написал Медведев в статье "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", опубликованной в журнале" Международная жизнь". Он указал на то, что на территории современного Китая в разные исторические эпохи, включая и период Сражающихся царств от V века до н. э. до объединения Китая императором Цинь Шихуанди в 221 году до н. э., и период пяти династий и десяти царств в X века, существовали отдельные государства (иногда их было десятки), которые вели кровавые междоусобные войны, в том числе с подачи внешних сил. Период собирания земель в Китае в империи Сун в X-XII вв был ознаменован небывалым подъемом во всех сферах жизни и означал подлинную революцию того времени, которая определила облик Азии вплоть до XVII века, отметил Медведев. "Китайские историки рассматривают все исторические этапы как неразрывный процесс функционирования единой китайской нации. И лишь по исторической случайности она была временно разделена на полунезависимые государственные образования. Весьма схоже российская историография подходит к осмыслению отечественного прошлого – начальному пребыванию княжеств в составе Древнерусского государства, периоду феодальной раздробленности, а затем процессу объединения Руси в централизованное государство во главе с Москвой. Именно эти этапы дали импульс для всего цивилизационного развития нашей страны вплоть до сегодняшних дней", - написал зампред Совбеза. Он указал на то, что и для России, и для Китая такая историческая преемственность и" многовековая единая этнонациональная линия" служит неисчерпаемым источником богатства культурного наследия и традиций и" вносит важный вклад в формирование общественной идентичности каждой страны".
https://ria.ru/20241211/medvedev-1988584475.html
https://ria.ru/20241213/medvedev-1989084898.html
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китай, россия, азия, дмитрий медведев, единая россия
Китай, Россия, Азия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами

Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами, живущими в разных регионах КНР

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами, которые населяют разные регионы и провинции Китая.
«
"Россиян и украинцев можно сравнить с ханьцами, населяющими разные регионы и провинции Китая", - написал Медведев в статье "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", опубликованной в журнале" Международная жизнь".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Медведев рассказал, почему восхищается Китаем
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Он указал на то, что на территории современного Китая в разные исторические эпохи, включая и период Сражающихся царств от V века до н. э. до объединения Китая императором Цинь Шихуанди в 221 году до н. э., и период пяти династий и десяти царств в X века, существовали отдельные государства (иногда их было десятки), которые вели кровавые междоусобные войны, в том числе с подачи внешних сил. Период собирания земель в Китае в империи Сун в X-XII вв был ознаменован небывалым подъемом во всех сферах жизни и означал подлинную революцию того времени, которая определила облик Азии вплоть до XVII века, отметил Медведев.
«
"Китайские историки рассматривают все исторические этапы как неразрывный процесс функционирования единой китайской нации. И лишь по исторической случайности она была временно разделена на полунезависимые государственные образования.
Весьма схоже российская историография подходит к осмыслению отечественного прошлого – начальному пребыванию княжеств в составе Древнерусского государства, периоду феодальной раздробленности, а затем процессу объединения Руси в централизованное государство во главе с Москвой. Именно эти этапы дали импульс для всего цивилизационного развития нашей страны вплоть до сегодняшних дней", - написал зампред Совбеза.
Он указал на то, что и для России, и для Китая такая историческая преемственность и" многовековая единая этнонациональная линия" служит неисчерпаемым источником богатства культурного наследия и традиций и" вносит важный вклад в формирование общественной идентичности каждой страны".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Вчера, 15:35
 
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