https://ria.ru/20241213/medvedev-1989102742.html

Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами

Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами - РИА Новости, 13.12.2024

Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами, которые населяют разные регионы и провинции... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:52

2024-12-13T16:52

2024-12-13T16:52

китай

россия

азия

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_31a6c0a7a0ae542e729ff24a43889034.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сравнил россиян и украинцев с ханьцами, которые населяют разные регионы и провинции Китая. "Россиян и украинцев можно сравнить с ханьцами, населяющими разные регионы и провинции Китая", - написал Медведев в статье "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", опубликованной в журнале" Международная жизнь". Он указал на то, что на территории современного Китая в разные исторические эпохи, включая и период Сражающихся царств от V века до н. э. до объединения Китая императором Цинь Шихуанди в 221 году до н. э., и период пяти династий и десяти царств в X века, существовали отдельные государства (иногда их было десятки), которые вели кровавые междоусобные войны, в том числе с подачи внешних сил. Период собирания земель в Китае в империи Сун в X-XII вв был ознаменован небывалым подъемом во всех сферах жизни и означал подлинную революцию того времени, которая определила облик Азии вплоть до XVII века, отметил Медведев. "Китайские историки рассматривают все исторические этапы как неразрывный процесс функционирования единой китайской нации. И лишь по исторической случайности она была временно разделена на полунезависимые государственные образования. Весьма схоже российская историография подходит к осмыслению отечественного прошлого – начальному пребыванию княжеств в составе Древнерусского государства, периоду феодальной раздробленности, а затем процессу объединения Руси в централизованное государство во главе с Москвой. Именно эти этапы дали импульс для всего цивилизационного развития нашей страны вплоть до сегодняшних дней", - написал зампред Совбеза. Он указал на то, что и для России, и для Китая такая историческая преемственность и" многовековая единая этнонациональная линия" служит неисчерпаемым источником богатства культурного наследия и традиций и" вносит важный вклад в формирование общественной идентичности каждой страны".

https://ria.ru/20241211/medvedev-1988584475.html

https://ria.ru/20241213/medvedev-1989084898.html

китай

россия

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, азия, дмитрий медведев, единая россия