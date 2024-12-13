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Медведев обвинил Запад в украинском и тайваньском кризисах
Медведев обвинил Запад в украинском и тайваньском кризисах - РИА Новости, 13.12.2024
Медведев обвинил Запад в украинском и тайваньском кризисах
Украинский и тайваньский кризисы были искусственно спровоцированы при участии деструктивных сил США и Евросоюза, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:42
2024-12-13T16:42
2024-12-13T16:42
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинский и тайваньский кризисы были искусственно спровоцированы при участии деструктивных сил США и Евросоюза, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Примечательно, что, несмотря на абсолютно разный характер украинского и тайваньского вопросов, для западников они слились воедино. Это лишний раз доказывает их искусственное происхождение при участии иностранных деструктивных сил, в первую очередь США и Евросоюза. Однако оторванные от реальности авантюры рано или поздно заканчиваются военными провалами, а мятежные провинции вновь оказываются дома", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале" Международная жизнь".
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в мире, сша, россия, дмитрий медведев
В мире, США, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев обвинил Запад в украинском и тайваньском кризисах
Медведев заявил, что украинский и тайваньский кризисы спровоцированы Западом