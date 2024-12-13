Медведев призвал оценить этноцид галицко-русского народа в Первую мировую
Медведев призвал дать оценку геноциду галицко-русского населения Австро-Венгрией
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал дать оценку этноциду галицко-русского населения в годы Первой мировой со стороны Австро-Венгрии.
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"В Галиции и Волыни – сегодняшней "кормовой базе" политического украинства – в свое время имелись мощные общественные силы, ориентированные на Россию. В ходе Первой мировой войны они подверглись геноциду. В контексте той русофобии, которая наблюдается в этих регионах сегодня, событиям исторического периода начала XX века надо дать беспристрастную оценку", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале" Международная жизнь".
По его словам, для галицко-русского населения австрийский террор в годы Первой мировой войны стал" настоящим кошмаром". Репрессии включали в себя" и выносившиеся военно-полевыми судами смертные приговоры, и творимые с подачи венской администрации расправы со стороны украинских националистов, и депортации в отдаленные районы Австро-Венгрии", напомнил Медведев.
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"Значительная часть русофильских жителей, арестованных за свои воззрения, была выслана в печально известные концлагеря Терезин и Талергоф. Примерно то же самое испытает на себе славянское и еврейское население оккупированных гитлеровцами территорий СССР, Польши, Чехословакии в годы Второй мировой войны. Если Холокост и геноцид народов Советского Союза официально признаны и осуждены с международно-правовой и исторической точек зрения, то этноцид галицко-русского населения – пока нет. Однако такая оценка и сегодня весьма уместна. Это было бы справедливо в отношении памяти невинных жертв австрийского террора", - добавил зампред Совбеза.