https://ria.ru/20241213/medvedev-1989097596.html

Медведев призвал оценить этноцид галицко-русского народа в Первую мировую

Медведев призвал оценить этноцид галицко-русского народа в Первую мировую - РИА Новости, 13.12.2024

Медведев призвал оценить этноцид галицко-русского народа в Первую мировую

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал дать оценку этноциду галицко-русского населения в годы Первой мировой со... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:22

2024-12-13T16:22

2024-12-13T16:22

в мире

россия

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терезина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал дать оценку этноциду галицко-русского населения в годы Первой мировой со стороны Австро-Венгрии. "В Галиции и Волыни – сегодняшней "кормовой базе" политического украинства – в свое время имелись мощные общественные силы, ориентированные на Россию. В ходе Первой мировой войны они подверглись геноциду. В контексте той русофобии, которая наблюдается в этих регионах сегодня, событиям исторического периода начала XX века надо дать беспристрастную оценку", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале" Международная жизнь". По его словам, для галицко-русского населения австрийский террор в годы Первой мировой войны стал" настоящим кошмаром". Репрессии включали в себя" и выносившиеся военно-полевыми судами смертные приговоры, и творимые с подачи венской администрации расправы со стороны украинских националистов, и депортации в отдаленные районы Австро-Венгрии", напомнил Медведев. "Значительная часть русофильских жителей, арестованных за свои воззрения, была выслана в печально известные концлагеря Терезин и Талергоф. Примерно то же самое испытает на себе славянское и еврейское население оккупированных гитлеровцами территорий СССР, Польши, Чехословакии в годы Второй мировой войны. Если Холокост и геноцид народов Советского Союза официально признаны и осуждены с международно-правовой и исторической точек зрения, то этноцид галицко-русского населения – пока нет. Однако такая оценка и сегодня весьма уместна. Это было бы справедливо в отношении памяти невинных жертв австрийского террора", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20241213/medvedev-1989084040.html

россия

австро-венгрия

терезина

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Наталья Макарова

в мире, россия, австро-венгрия, терезина, дмитрий медведев, единая россия