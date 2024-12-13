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Медведев призвал оценить этноцид галицко-русского народа в Первую мировую - РИА Новости, 13.12.2024
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16:22 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/medvedev-1989097596.html
Медведев призвал оценить этноцид галицко-русского народа в Первую мировую
Медведев призвал оценить этноцид галицко-русского народа в Первую мировую - РИА Новости, 13.12.2024
Медведев призвал оценить этноцид галицко-русского народа в Первую мировую
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал дать оценку этноциду галицко-русского населения в годы Первой мировой со... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:22
2024-12-13T16:22
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терезина
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал дать оценку этноциду галицко-русского населения в годы Первой мировой со стороны Австро-Венгрии. "В Галиции и Волыни – сегодняшней "кормовой базе" политического украинства – в свое время имелись мощные общественные силы, ориентированные на Россию. В ходе Первой мировой войны они подверглись геноциду. В контексте той русофобии, которая наблюдается в этих регионах сегодня, событиям исторического периода начала XX века надо дать беспристрастную оценку", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале" Международная жизнь". По его словам, для галицко-русского населения австрийский террор в годы Первой мировой войны стал" настоящим кошмаром". Репрессии включали в себя" и выносившиеся военно-полевыми судами смертные приговоры, и творимые с подачи венской администрации расправы со стороны украинских националистов, и депортации в отдаленные районы Австро-Венгрии", напомнил Медведев. "Значительная часть русофильских жителей, арестованных за свои воззрения, была выслана в печально известные концлагеря Терезин и Талергоф. Примерно то же самое испытает на себе славянское и еврейское население оккупированных гитлеровцами территорий СССР, Польши, Чехословакии в годы Второй мировой войны. Если Холокост и геноцид народов Советского Союза официально признаны и осуждены с международно-правовой и исторической точек зрения, то этноцид галицко-русского населения – пока нет. Однако такая оценка и сегодня весьма уместна. Это было бы справедливо в отношении памяти невинных жертв австрийского террора", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20241213/medvedev-1989084040.html
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австро-венгрия
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в мире, россия, австро-венгрия, терезина, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Россия, Австро-Венгрия, Терезина, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал оценить этноцид галицко-русского народа в Первую мировую

Медведев призвал дать оценку геноциду галицко-русского населения Австро-Венгрией

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал дать оценку этноциду галицко-русского населения в годы Первой мировой со стороны Австро-Венгрии.
«
"В Галиции и Волыни – сегодняшней "кормовой базе" политического украинства – в свое время имелись мощные общественные силы, ориентированные на Россию. В ходе Первой мировой войны они подверглись геноциду. В контексте той русофобии, которая наблюдается в этих регионах сегодня, событиям исторического периода начала XX века надо дать беспристрастную оценку", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале" Международная жизнь".
По его словам, для галицко-русского населения австрийский террор в годы Первой мировой войны стал" настоящим кошмаром". Репрессии включали в себя" и выносившиеся военно-полевыми судами смертные приговоры, и творимые с подачи венской администрации расправы со стороны украинских националистов, и депортации в отдаленные районы Австро-Венгрии", напомнил Медведев.
«
"Значительная часть русофильских жителей, арестованных за свои воззрения, была выслана в печально известные концлагеря Терезин и Талергоф. Примерно то же самое испытает на себе славянское и еврейское население оккупированных гитлеровцами территорий СССР, Польши, Чехословакии в годы Второй мировой войны. Если Холокост и геноцид народов Советского Союза официально признаны и осуждены с международно-правовой и исторической точек зрения, то этноцид галицко-русского населения – пока нет. Однако такая оценка и сегодня весьма уместна. Это было бы справедливо в отношении памяти невинных жертв австрийского террора", - добавил зампред Совбеза.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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