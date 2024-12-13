https://ria.ru/20241213/medvedev-1989084898.html

Медведев сравнил Украину с квази-страной в КНР

Медведев сравнил Украину с квази-страной в КНР - РИА Новости, 13.12.2024

Медведев сравнил Украину с квази-страной в КНР

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил киевский режим с марионеточным государством Маньчжоу-Го на территории Китая, которое находилось в полной зависимости РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:35

2024-12-13T15:35

2024-12-13T15:35

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил киевский режим с марионеточным государством Маньчжоу-Го на территории Китая, которое находилось в полной зависимости от Японии и пало от сил Красной Армии в ходе Второй мировой войны. "Украина стала аналогом марионеточного субъекта Маньчжоу-Го, образованного японской военной администрацией в 1930-х гг.", - пишет Медведев в статье. Зампред Совбеза отмечает, что "японские интервенты целенаправленно пытались искоренить в марионеточном государстве Маньчжоу-Го ханьский язык, одновременно они навязывали маньчжурский язык, который тогда почти не использовался". "Эти лингвистические эксперименты имели вполне очевидную политическую цель – уничтожить единую ткань общекитайских идейно-ценностных ориентиров и подвергнуть население тотальной манкуртизации. Конец этой бесчеловечной практике в 1945 году положила Красная Армия и китайские патриоты Коммунистической партии Китая", - подчеркивает он. Медведев констатирует, что в отличие от Маньчжоу-Го, Украина контролируется Западом не только с помощью вооруженных сил, но и "мягкой силой", в том числе через сеть НПО. И констатирует, что если Украина не откажется от русофобского курса, то ее ждет исчезновение, как "испарился когда-то марионеточный субъект Маньчжоу-Го, искусственно созданный милитаристской Японией в качестве прокси-силы на территории Китая".

https://ria.ru/20241212/medvedev-1988828248.html

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в мире, япония, украина, россия, дмитрий медведев