https://ria.ru/20241213/medvedev-1989084040.html

Потомки нацистов не должны чувствовать безнаказанность, заявил Медведев

Потомки нацистов не должны чувствовать безнаказанность, заявил Медведев - РИА Новости, 13.12.2024

Потомки нацистов не должны чувствовать безнаказанность, заявил Медведев

Потомки нацистов не должны чувствовать свою безнаказанность: ни на фронте, ни на псевдонаучных мероприятиях "всемирных конгрессов украинцев", которые ими кишат, РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:32

2024-12-13T15:32

2024-12-13T15:32

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Потомки нацистов не должны чувствовать свою безнаказанность: ни на фронте, ни на псевдонаучных мероприятиях "всемирных конгрессов украинцев", которые ими кишат, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Самостийный национализм и его духовные наследники нигде не должны чувствовать свою безнаказанность. Ни на фронте, ни в тиши библиотек и архивов, ни на псевдонаучных сходках, организуемых всякими "всемирными конгрессами украинцев", которые кишат потомками коллаборационистов и нацистских военных преступников", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале" Международная жизнь".

https://ria.ru/20241207/krym-1987851176.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, единая россия