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Потомки нацистов не должны чувствовать безнаказанность, заявил Медведев - РИА Новости, 13.12.2024
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15:32 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/medvedev-1989084040.html
Потомки нацистов не должны чувствовать безнаказанность, заявил Медведев
Потомки нацистов не должны чувствовать безнаказанность, заявил Медведев - РИА Новости, 13.12.2024
Потомки нацистов не должны чувствовать безнаказанность, заявил Медведев
Потомки нацистов не должны чувствовать свою безнаказанность: ни на фронте, ни на псевдонаучных мероприятиях "всемирных конгрессов украинцев", которые ими кишат, РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:32
2024-12-13T15:32
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Потомки нацистов не должны чувствовать свою безнаказанность: ни на фронте, ни на псевдонаучных мероприятиях "всемирных конгрессов украинцев", которые ими кишат, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Самостийный национализм и его духовные наследники нигде не должны чувствовать свою безнаказанность. Ни на фронте, ни в тиши библиотек и архивов, ни на псевдонаучных сходках, организуемых всякими "всемирными конгрессами украинцев", которые кишат потомками коллаборационистов и нацистских военных преступников", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале" Международная жизнь".
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Потомки нацистов не должны чувствовать безнаказанность, заявил Медведев

Медведев: потомки нацистов нигде не должны чувствовать свою безнаказанность

© РИА Новости / Дмитрий АстаховДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Потомки нацистов не должны чувствовать свою безнаказанность: ни на фронте, ни на псевдонаучных мероприятиях "всемирных конгрессов украинцев", которые ими кишат, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Самостийный национализм и его духовные наследники нигде не должны чувствовать свою безнаказанность. Ни на фронте, ни в тиши библиотек и архивов, ни на псевдонаучных сходках, организуемых всякими "всемирными конгрессами украинцев", которые кишат потомками коллаборационистов и нацистских военных преступников", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале" Международная жизнь".
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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