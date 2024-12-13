https://ria.ru/20241213/medvedev-1989079160.html

Киеву следует изгнать демонов политического украинства, заявил Медведев

Киеву следует изгнать демонов политического украинства, заявил Медведев - РИА Новости, 13.12.2024

Киеву следует изгнать демонов политического украинства, заявил Медведев

Украинским властям следует перестать противопоставлять себя всему русскому ради сохранения страны, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.12.2024

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2024-12-13T15:13

2024-12-13T15:47

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинским властям следует перестать противопоставлять себя всему русскому ради сохранения страны, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."При этом от украинцев не требуется класть "ни душу, ни тiло" за свою свободу. Им следует усмирить гордыню "инаковости", отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства", - добавил Медведев в публикации.

https://ria.ru/20241213/medvedev-1989081412.html

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киев, россия, дмитрий медведев, украина, в мире