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Киеву следует изгнать демонов политического украинства, заявил Медведев
Киеву следует изгнать демонов политического украинства, заявил Медведев - РИА Новости, 13.12.2024
Киеву следует изгнать демонов политического украинства, заявил Медведев
Украинским властям следует перестать противопоставлять себя всему русскому ради сохранения страны, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:13
2024-12-13T15:13
2024-12-13T15:47
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинским властям следует перестать противопоставлять себя всему русскому ради сохранения страны, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."При этом от украинцев не требуется класть "ни душу, ни тiло" за свою свободу. Им следует усмирить гордыню "инаковости", отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства", - добавил Медведев в публикации.
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киев, россия, дмитрий медведев, украина, в мире
Киев, Россия, Дмитрий Медведев, Украина, В мире
Киеву следует изгнать демонов политического украинства, заявил Медведев
Медведев: Киеву следует изгнать демонов политического украинства ради страны