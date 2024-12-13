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Медведев назвал политику Запада причиной конфликтов - РИА Новости, 13.12.2024
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15:08 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/medvedev-1989078235.html
Медведев назвал политику Запада причиной конфликтов
Медведев назвал политику Запада причиной конфликтов - РИА Новости, 13.12.2024
Медведев назвал политику Запада причиной конфликтов
Принцип западных цивилизаторов "разделяй и властвуй" несет страдания и беды по всему миру и становится источником этнических и социокультурных конфликтов,... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:08
2024-12-13T15:08
россия
европа
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Принцип западных цивилизаторов "разделяй и властвуй" несет страдания и беды по всему миру и становится источником этнических и социокультурных конфликтов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Классический принцип западных цивилизаторов "divide et impera" несет неисчислимые страдания и беды всему миру, служит источником многочисленных этнических и социокультурных конфликтов, а также тотального экономического неравенства. Так было ранее в истории, так продолжается и сегодня", - говорится в статье Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале "Международная жизнь". В этом контексте Медведев напомнил, что такая политика пользовалась почетом еще в Римской империи, а наибольшее распространение получила у колониальных империй Европы. "Именно она сыграла решающую роль в обеспечении жизнеспособности почти всех крупных колониальных систем, стала неотъемлемой частью деятельности метрополий. И до сих пор является основным способом претворения в жизнь западных управленческих практик", - отметил он. Также зампред Совбеза привел из истории примеры "целенаправленного разжигания или усиления межэтнических конфликтов". "Ни одна метрополия не была заинтересована в процветании зависимых территорий. Проще всего было стравливать народы и рисовать на политических картах мира искусственные границы, разделявшие целые этнические группы по живому", - отметил он.
https://ria.ru/20241102/medvedev-1981511807.html
https://ria.ru/20241213/medvedev-1989076776.html
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россия, европа, дмитрий медведев, политика
Россия, Европа, Дмитрий Медведев, Политика
Медведев назвал политику Запада причиной конфликтов

Медведев: политика Запада несет беды и служит причиной конфликтов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Принцип западных цивилизаторов "разделяй и властвуй" несет страдания и беды по всему миру и становится источником этнических и социокультурных конфликтов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Классический принцип западных цивилизаторов "divide et impera" несет неисчислимые страдания и беды всему миру, служит источником многочисленных этнических и социокультурных конфликтов, а также тотального экономического неравенства. Так было ранее в истории, так продолжается и сегодня", - говорится в статье Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале "Международная жизнь".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Медведев назвал врагов России
2 ноября, 12:58
В этом контексте Медведев напомнил, что такая политика пользовалась почетом еще в Римской империи, а наибольшее распространение получила у колониальных империй Европы.
"Именно она сыграла решающую роль в обеспечении жизнеспособности почти всех крупных колониальных систем, стала неотъемлемой частью деятельности метрополий. И до сих пор является основным способом претворения в жизнь западных управленческих практик", - отметил он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Вчера, 15:06
Также зампред Совбеза привел из истории примеры "целенаправленного разжигания или усиления межэтнических конфликтов".
"Ни одна метрополия не была заинтересована в процветании зависимых территорий. Проще всего было стравливать народы и рисовать на политических картах мира искусственные границы, разделявшие целые этнические группы по живому", - отметил он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Вчера, 15:02
 
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