https://ria.ru/20241213/medvedev-1989078235.html

Медведев назвал политику Запада причиной конфликтов

Медведев назвал политику Запада причиной конфликтов - РИА Новости, 13.12.2024

Медведев назвал политику Запада причиной конфликтов

Принцип западных цивилизаторов "разделяй и властвуй" несет страдания и беды по всему миру и становится источником этнических и социокультурных конфликтов,... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:08

2024-12-13T15:08

2024-12-13T15:08

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Принцип западных цивилизаторов "разделяй и властвуй" несет страдания и беды по всему миру и становится источником этнических и социокультурных конфликтов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Классический принцип западных цивилизаторов "divide et impera" несет неисчислимые страдания и беды всему миру, служит источником многочисленных этнических и социокультурных конфликтов, а также тотального экономического неравенства. Так было ранее в истории, так продолжается и сегодня", - говорится в статье Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале "Международная жизнь". В этом контексте Медведев напомнил, что такая политика пользовалась почетом еще в Римской империи, а наибольшее распространение получила у колониальных империй Европы. "Именно она сыграла решающую роль в обеспечении жизнеспособности почти всех крупных колониальных систем, стала неотъемлемой частью деятельности метрополий. И до сих пор является основным способом претворения в жизнь западных управленческих практик", - отметил он. Также зампред Совбеза привел из истории примеры "целенаправленного разжигания или усиления межэтнических конфликтов". "Ни одна метрополия не была заинтересована в процветании зависимых территорий. Проще всего было стравливать народы и рисовать на политических картах мира искусственные границы, разделявшие целые этнические группы по живому", - отметил он.

https://ria.ru/20241102/medvedev-1981511807.html

https://ria.ru/20241213/medvedev-1989076776.html

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россия, европа, дмитрий медведев, политика