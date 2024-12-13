https://ria.ru/20241213/medvedev-1989077952.html

Медведев назвал Тайвань неотъемлемой частью Китая

Медведев назвал Тайвань неотъемлемой частью Китая - РИА Новости, 13.12.2024

Медведев назвал Тайвань неотъемлемой частью Китая

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Тайвань органичной и неотъемлемой частью КНР, а подстрекаемые Западом попытки изобрести... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:07

2024-12-13T15:07

2024-12-13T17:40

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тайвань

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дмитрий медведев

технологии

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Тайвань органичной и неотъемлемой частью КНР, а подстрекаемые Западом попытки изобрести тайваньские государственность, нацию или язык - нежизнеспособными. Его статья "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" опубликована в журнале "Международная жизнь". "Тайвань – это органичная и неотъемлемая часть общекитайского пространства, административная единица Китайской Народной Республики. Подстрекаемые из-за океана попытки изобрести тайваньские государственность, нацию или язык являются искусственными и, как следствие, нежизнеспособными", - написал Медведев.Как отметил зампред Совбеза, чтобы искусственно раскрутить тему так называемого "тайваньского языка", западные силы готовы зацепиться за различия в написании иероглифов, незначительные изменения некоторых лексем, особенности южноминьского диалекта. По его словам, акцент нынешних тайваньских властей на различие местной и континентальной языковой ситуации выглядит как составная часть усилий по созданию "тайваньской идентичности".Он упомянул, что особую деструктивную роль в сдерживании развития Китая играет Национальный фонд содействия демократии, который "давно занимается по заказу учредителей из Конгресса США подрывными когнитивными операциями по всему земному шару и часто именуется "вторым ЦРУ". Структура использует вопросы, связанные с Тайванем и Гонконгом, чтобы спровоцировать раскол и противостояние внутри КНР."На долгосрочную перспективу англосаксы ставят перед собой конкретную политическую цель – всесторонне переформатировать "островную идентичность". Это позволит размыть принцип "одного Китая", провозгласить независимость Тайваня по косовскому сценарию, подорвать статус-кво в Тайваньском проливе. А в дальнейшем – сформировать уже формально зависимый от США форпост в Восточной Азии. Вполне в русле вашингтонских устремлений вовлечь Азиатско-Тихоокеанский регион в орбиту НАТО, стравить государства друг с другом", - пишет Медведев.Он уточнил, что к такому же принципу "разделяй и властвуй" британцы и американцы прибегают и в случае с Гонконгом.

https://ria.ru/20241213/tayvan-1988950712.html

https://ria.ru/20241205/kitaj-1987471048.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, тайвань, китай, дмитрий медведев, технологии, центральное разведывательное управление (цру), нато