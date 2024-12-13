Медведев назвал Тайвань неотъемлемой частью Китая
Медведев: Тайвань — часть КНР, попытки изобрести другую нацию нежизнеспособны
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Тайвань органичной и неотъемлемой частью КНР, а подстрекаемые Западом попытки изобрести тайваньские государственность, нацию или язык - нежизнеспособными.
Его статья "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" опубликована в журнале "Международная жизнь".
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"Тайвань – это органичная и неотъемлемая часть общекитайского пространства, административная единица Китайской Народной Республики. Подстрекаемые из-за океана попытки изобрести тайваньские государственность, нацию или язык являются искусственными и, как следствие, нежизнеспособными", - написал Медведев.
Как отметил зампред Совбеза, чтобы искусственно раскрутить тему так называемого "тайваньского языка", западные силы готовы зацепиться за различия в написании иероглифов, незначительные изменения некоторых лексем, особенности южноминьского диалекта. По его словам, акцент нынешних тайваньских властей на различие местной и континентальной языковой ситуации выглядит как составная часть усилий по созданию "тайваньской идентичности".
Он упомянул, что особую деструктивную роль в сдерживании развития Китая играет Национальный фонд содействия демократии, который "давно занимается по заказу учредителей из Конгресса США подрывными когнитивными операциями по всему земному шару и часто именуется "вторым ЦРУ". Структура использует вопросы, связанные с Тайванем и Гонконгом, чтобы спровоцировать раскол и противостояние внутри КНР.
"На долгосрочную перспективу англосаксы ставят перед собой конкретную политическую цель – всесторонне переформатировать "островную идентичность". Это позволит размыть принцип "одного Китая", провозгласить независимость Тайваня по косовскому сценарию, подорвать статус-кво в Тайваньском проливе. А в дальнейшем – сформировать уже формально зависимый от США форпост в Восточной Азии. Вполне в русле вашингтонских устремлений вовлечь Азиатско-Тихоокеанский регион в орбиту НАТО, стравить государства друг с другом", - пишет Медведев.
Он уточнил, что к такому же принципу "разделяй и властвуй" британцы и американцы прибегают и в случае с Гонконгом.