Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, как Запад управляет Украиной - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/medvedev-1989077612.html
Медведев рассказал, как Запад управляет Украиной
Медведев рассказал, как Запад управляет Украиной - РИА Новости, 13.12.2024
Медведев рассказал, как Запад управляет Украиной
Запад не только поставляет Украине оружие, но и управляет страной через подконтрольные спецслужбам НПО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:07
2024-12-13T15:07
в мире
россия
украина
киев
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6201ab24fb718e3bf8ed810dc5e212f.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Запад не только поставляет Украине оружие, но и управляет страной через подконтрольные спецслужбам НПО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Статья Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" опубликована в журнале "Международная жизнь". "Современный Киев же кормится с рук стран "коллективного Запада", который, помимо накачки его вооружениями, управляет им с помощью политических технологий "мягкой силы". Для этого создана вся необходимая сеть НПО, подконтрольная американским и европейским спецслужбам", - отметил Медведев в статье. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что таким образом Запад использует принцип "разделяй и властвуй", пытаясь указать на различия между Россией и Украиной. "Западные силы действуют против нас по тому же лицемерному принципу "разделяй и властвуй". Их истеблишмент и украинские идеологи настойчиво пытаются использовать на Украине "тайваньский", "гонконгский" и иной опыт (включая Маньчжоу-Го). Их задача – доказать, что русские и украинцы столь далеки друг от друга, насколько это только можно вообразить. Оторвать Украину от России, посеять рознь и устроить этническое размежевание", - добавил он.
https://ria.ru/20241212/oruzhie-1988883871.html
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857e4324f0428ab48a146cb2527efa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, дмитрий медведев
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, как Запад управляет Украиной

Медведев заявил, что Запад управляет Украиной через НПО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Запад не только поставляет Украине оружие, но и управляет страной через подконтрольные спецслужбам НПО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Статья Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" опубликована в журнале "Международная жизнь".
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Помощь Украине стимулировала производство оружия в США, заявил госдеп
12 декабря, 18:09
"Современный Киев же кормится с рук стран "коллективного Запада", который, помимо накачки его вооружениями, управляет им с помощью политических технологий "мягкой силы". Для этого создана вся необходимая сеть НПО, подконтрольная американским и европейским спецслужбам", - отметил Медведев в статье.
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что таким образом Запад использует принцип "разделяй и властвуй", пытаясь указать на различия между Россией и Украиной.
"Западные силы действуют против нас по тому же лицемерному принципу "разделяй и властвуй". Их истеблишмент и украинские идеологи настойчиво пытаются использовать на Украине "тайваньский", "гонконгский" и иной опыт (включая Маньчжоу-Го). Их задача – доказать, что русские и украинцы столь далеки друг от друга, насколько это только можно вообразить. Оторвать Украину от России, посеять рознь и устроить этническое размежевание", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Россия меняет мировую политическую систему
15 июня, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаКиевДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала