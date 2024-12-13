https://ria.ru/20241213/medvedev-1989077612.html
Медведев рассказал, как Запад управляет Украиной
Медведев рассказал, как Запад управляет Украиной - РИА Новости, 13.12.2024
Медведев рассказал, как Запад управляет Украиной
Запад не только поставляет Украине оружие, но и управляет страной через подконтрольные спецслужбам НПО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:07
2024-12-13T15:07
2024-12-13T15:07
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Запад не только поставляет Украине оружие, но и управляет страной через подконтрольные спецслужбам НПО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Статья Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" опубликована в журнале "Международная жизнь". "Современный Киев же кормится с рук стран "коллективного Запада", который, помимо накачки его вооружениями, управляет им с помощью политических технологий "мягкой силы". Для этого создана вся необходимая сеть НПО, подконтрольная американским и европейским спецслужбам", - отметил Медведев в статье. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что таким образом Запад использует принцип "разделяй и властвуй", пытаясь указать на различия между Россией и Украиной. "Западные силы действуют против нас по тому же лицемерному принципу "разделяй и властвуй". Их истеблишмент и украинские идеологи настойчиво пытаются использовать на Украине "тайваньский", "гонконгский" и иной опыт (включая Маньчжоу-Го). Их задача – доказать, что русские и украинцы столь далеки друг от друга, насколько это только можно вообразить. Оторвать Украину от России, посеять рознь и устроить этническое размежевание", - добавил он.
https://ria.ru/20241212/oruzhie-1988883871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий медведев
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, как Запад управляет Украиной
Медведев заявил, что Запад управляет Украиной через НПО