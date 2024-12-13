https://ria.ru/20241213/medvedev-1989077612.html

Медведев рассказал, как Запад управляет Украиной

Медведев рассказал, как Запад управляет Украиной - РИА Новости, 13.12.2024

Медведев рассказал, как Запад управляет Украиной

Запад не только поставляет Украине оружие, но и управляет страной через подконтрольные спецслужбам НПО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:07

2024-12-13T15:07

2024-12-13T15:07

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Запад не только поставляет Украине оружие, но и управляет страной через подконтрольные спецслужбам НПО, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Статья Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая" опубликована в журнале "Международная жизнь". "Современный Киев же кормится с рук стран "коллективного Запада", который, помимо накачки его вооружениями, управляет им с помощью политических технологий "мягкой силы". Для этого создана вся необходимая сеть НПО, подконтрольная американским и европейским спецслужбам", - отметил Медведев в статье. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что таким образом Запад использует принцип "разделяй и властвуй", пытаясь указать на различия между Россией и Украиной. "Западные силы действуют против нас по тому же лицемерному принципу "разделяй и властвуй". Их истеблишмент и украинские идеологи настойчиво пытаются использовать на Украине "тайваньский", "гонконгский" и иной опыт (включая Маньчжоу-Го). Их задача – доказать, что русские и украинцы столь далеки друг от друга, насколько это только можно вообразить. Оторвать Украину от России, посеять рознь и устроить этническое размежевание", - добавил он.

https://ria.ru/20241212/oruzhie-1988883871.html

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев, дмитрий медведев