https://ria.ru/20241213/medvedev-1989076776.html

Медведев призвал Украину перестать противопоставлять себя всему русскому

Медведев призвал Украину перестать противопоставлять себя всему русскому - РИА Новости, 13.12.2024

Медведев призвал Украину перестать противопоставлять себя всему русскому

Сегодня перед Украиной стоит выбор - быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира, ради сохранения страны украинским властям следует перестать... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:06

2024-12-13T15:06

2024-12-13T15:06

россия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сегодня перед Украиной стоит выбор - быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира, ради сохранения страны украинским властям следует перестать противопоставлять себя всему русскому, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сегодня перед Украиной стоит выбор – быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира", - отметил Медведев в статье "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале Международная жизнь. "При этом от украинцев не требуется класть "ни душу, ни тiло" за свою свободу. Им следует усмирить гордыню "инаковости", отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства", - добавил Медведев в публикации. Кроме того, по словам зампреда Совбеза РФ, чтобы избежать исчезновения Украины, необходимо "закрепить в общественном сознании, что Россия для Украины незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах".

https://ria.ru/20240612/medvedev-1952327103.html

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россия, украина, дмитрий медведев