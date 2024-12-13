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Медведев призвал Украину перестать противопоставлять себя всему русскому
Медведев призвал Украину перестать противопоставлять себя всему русскому - РИА Новости, 13.12.2024
Медведев призвал Украину перестать противопоставлять себя всему русскому
Сегодня перед Украиной стоит выбор - быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира, ради сохранения страны украинским властям следует перестать... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:06
2024-12-13T15:06
2024-12-13T15:06
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сегодня перед Украиной стоит выбор - быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира, ради сохранения страны украинским властям следует перестать противопоставлять себя всему русскому, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сегодня перед Украиной стоит выбор – быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира", - отметил Медведев в статье "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале Международная жизнь. "При этом от украинцев не требуется класть "ни душу, ни тiло" за свою свободу. Им следует усмирить гордыню "инаковости", отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства", - добавил Медведев в публикации. Кроме того, по словам зампреда Совбеза РФ, чтобы избежать исчезновения Украины, необходимо "закрепить в общественном сознании, что Россия для Украины незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах".
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россия, украина, дмитрий медведев
Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев призвал Украину перестать противопоставлять себя всему русскому
Медведев заявил, что Украина может исчезнуть с карты мира или быть с Россией