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Медведев призвал Украину перестать противопоставлять себя всему русскому - РИА Новости, 13.12.2024
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15:06 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/medvedev-1989076776.html
Медведев призвал Украину перестать противопоставлять себя всему русскому
Медведев призвал Украину перестать противопоставлять себя всему русскому - РИА Новости, 13.12.2024
Медведев призвал Украину перестать противопоставлять себя всему русскому
Сегодня перед Украиной стоит выбор - быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира, ради сохранения страны украинским властям следует перестать... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:06
2024-12-13T15:06
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сегодня перед Украиной стоит выбор - быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира, ради сохранения страны украинским властям следует перестать противопоставлять себя всему русскому, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сегодня перед Украиной стоит выбор – быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира", - отметил Медведев в статье "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале Международная жизнь. "При этом от украинцев не требуется класть "ни душу, ни тiло" за свою свободу. Им следует усмирить гордыню "инаковости", отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства", - добавил Медведев в публикации. Кроме того, по словам зампреда Совбеза РФ, чтобы избежать исчезновения Украины, необходимо "закрепить в общественном сознании, что Россия для Украины незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах".
https://ria.ru/20240612/medvedev-1952327103.html
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россия, украина, дмитрий медведев
Россия, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев призвал Украину перестать противопоставлять себя всему русскому

Медведев заявил, что Украина может исчезнуть с карты мира или быть с Россией

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сегодня перед Украиной стоит выбор - быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира, ради сохранения страны украинским властям следует перестать противопоставлять себя всему русскому, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня перед Украиной стоит выбор – быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира", - отметил Медведев в статье "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале Международная жизнь.
"При этом от украинцев не требуется класть "ни душу, ни тiло" за свою свободу. Им следует усмирить гордыню "инаковости", отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства", - добавил Медведев в публикации.
Кроме того, по словам зампреда Совбеза РФ, чтобы избежать исчезновения Украины, необходимо "закрепить в общественном сознании, что Россия для Украины незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах".
Скриншот видео, опубликованного в телеграм-канале Дмитрия Медведева - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
12 июня, 09:28
 
РоссияУкраинаДмитрий Медведев
 
 
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