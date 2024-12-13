https://ria.ru/20241213/medvedev-1989076159.html

Медведев рассказал о визите в Пекин

Медведев рассказал о визите в Пекин - РИА Новости, 13.12.2024

Медведев рассказал о визите в Пекин

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что его визит в Пекин, который состоялся 11-12 декабря, показал беспрецедентно высокий РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:04

2024-12-13T15:04

2024-12-13T15:04

пекин

китай

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что его визит в Пекин, который состоялся 11-12 декабря, показал беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая. "Прошедший 11-12 декабря 2024 года по приглашению ЦК Компартии Китая партийно-государственный визит в Китайскую Народную Республику в очередной раз продемонстрировал беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений России и КНР", - говорится в статье Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале "Международная жизнь". Зампред Совбеза отметил, что у двух стран нет запретных тем для обсуждения. "В ходе переговоров с китайскими партнерами были затронуты и украинская проблематика, и сирийский кризис, и вопросы противодействия односторонним экономическим ограничениям, принятым в обход Совета Безопасности ООН", - рассказал Медведев.

https://ria.ru/20241213/pekin-1989039836.html

https://ria.ru/20241211/medvedev-1988584475.html

пекин

китай

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Варвара Скокшина

пекин, китай, россия, дмитрий медведев, оон, в мире