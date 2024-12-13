Медведев рассказал о визите в Пекин
Медведев заявил, что визит в Пекин показал высокий уровень отношений с Китаем
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев общается с журналистами во время посещения Музея истории Коммунистической партии Китая в Пекине
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев общается с журналистами во время посещения Музея истории Коммунистической партии Китая в Пекине
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что его визит в Пекин, который состоялся 11-12 декабря, показал беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая.
"Прошедший 11-12 декабря 2024 года по приглашению ЦК Компартии Китая партийно-государственный визит в Китайскую Народную Республику в очередной раз продемонстрировал беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений России и КНР", - говорится в статье Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале "Международная жизнь".
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Зампред Совбеза отметил, что у двух стран нет запретных тем для обсуждения.
"В ходе переговоров с китайскими партнерами были затронуты и украинская проблематика, и сирийский кризис, и вопросы противодействия односторонним экономическим ограничениям, принятым в обход Совета Безопасности ООН", - рассказал Медведев.
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