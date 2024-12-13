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Медведев рассказал о визите в Пекин - РИА Новости, 13.12.2024
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15:04 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/medvedev-1989076159.html
Медведев рассказал о визите в Пекин
Медведев рассказал о визите в Пекин - РИА Новости, 13.12.2024
Медведев рассказал о визите в Пекин
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что его визит в Пекин, который состоялся 11-12 декабря, показал беспрецедентно высокий РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:04
2024-12-13T15:04
пекин
китай
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что его визит в Пекин, который состоялся 11-12 декабря, показал беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая. "Прошедший 11-12 декабря 2024 года по приглашению ЦК Компартии Китая партийно-государственный визит в Китайскую Народную Республику в очередной раз продемонстрировал беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений России и КНР", - говорится в статье Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале "Международная жизнь". Зампред Совбеза отметил, что у двух стран нет запретных тем для обсуждения. "В ходе переговоров с китайскими партнерами были затронуты и украинская проблематика, и сирийский кризис, и вопросы противодействия односторонним экономическим ограничениям, принятым в обход Совета Безопасности ООН", - рассказал Медведев.
https://ria.ru/20241213/pekin-1989039836.html
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пекин, китай, россия, дмитрий медведев, оон, в мире
Пекин, Китай, Россия, Дмитрий Медведев, ООН, В мире
Медведев рассказал о визите в Пекин

Медведев заявил, что визит в Пекин показал высокий уровень отношений с Китаем

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев общается с журналистами во время посещения Музея истории Коммунистической партии Китая в Пекине
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев общается с журналистами во время посещения Музея истории Коммунистической партии Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев общается с журналистами во время посещения Музея истории Коммунистической партии Китая в Пекине
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что его визит в Пекин, который состоялся 11-12 декабря, показал беспрецедентно высокий уровень отношений России и Китая.
"Прошедший 11-12 декабря 2024 года по приглашению ЦК Компартии Китая партийно-государственный визит в Китайскую Народную Республику в очередной раз продемонстрировал беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений России и КНР", - говорится в статье Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале "Международная жизнь".
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Зампред Совбеза отметил, что у двух стран нет запретных тем для обсуждения.
"В ходе переговоров с китайскими партнерами были затронуты и украинская проблематика, и сирийский кризис, и вопросы противодействия односторонним экономическим ограничениям, принятым в обход Совета Безопасности ООН", - рассказал Медведев.
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ПекинКитайРоссияДмитрий МедведевООНВ мире
 
 
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