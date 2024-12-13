https://ria.ru/20241213/medvedev-1989075256.html

Запад разрушает власти других стран чужими руками, заявил Медведев

Запад разрушает власти других стран чужими руками, заявил Медведев - РИА Новости, 13.12.2024

Запад разрушает власти других стран чужими руками, заявил Медведев

Запад всегда стремился навязать свою волю внешним акторам, разрушая изнутри власти других стран чужими руками, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T15:04

2024-12-13T15:04

2024-12-13T15:10

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Запад всегда стремился навязать свою волю внешним акторам, разрушая изнутри власти других стран чужими руками, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Во все времена западная цивилизация стремилась навязать свою волю внешним акторам. И считала самым эффективным способом для этого отнюдь не нанесение им прямого военного поражения, редко возможного из-за постоянной нехватки материальных и человеческих ресурсов у европейцев. Стратегия была куда проще и сводилась к разрушению существующих структур власти изнутри чужими руками", - говорится в статье Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая", которая опубликована в журнале "Международная жизнь"Он также отметил, что западный мир пытался воспрепятствовать объединению людей, чтобы те не могли дать отпор врагу, спровоцировать среди них соперничество и разногласия."(Западный мир) ставил во главу угла задачу создать или обратить в свою пользу объективные этнические, языковые, культурные, племенные или религиозные различия", - написал Медведев.

https://ria.ru/20241213/medvedev-1989073977.html

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россия, дмитрий медведев, в мире