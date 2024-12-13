https://ria.ru/20241213/medvedev-1989073977.html
Медведев назвал русских и украинцев одним народом
Медведев назвал русских и украинцев одним народом - РИА Новости, 13.12.2024
Медведев назвал русских и украинцев одним народом
Русские и украинцы – один народ, попытки вбить клин между ними с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны, преступны и обречены на поражение, убежден... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:02
2024-12-13T15:02
2024-12-13T15:06
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Русские и украинцы – один народ, попытки вбить клин между ними с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны, преступны и обречены на поражение, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Русские и украинцы – один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны. Выговские, мазепы, скоропадские и бандеры в разные годы разбивали свои головы об общерусскую стену. Так будет и сейчас", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале" Международная жизнь".
https://ria.ru/20241204/medvedev-1987256473.html
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россия, дмитрий медведев
Медведев назвал русских и украинцев одним народом
Медведев заявил, что попытки вбить клин между русскими и украинцами преступны