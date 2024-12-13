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Медведев назвал русских и украинцев одним народом - РИА Новости, 13.12.2024
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15:02 13.12.2024 (обновлено: 15:06 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/medvedev-1989073977.html
Медведев назвал русских и украинцев одним народом
Медведев назвал русских и украинцев одним народом - РИА Новости, 13.12.2024
Медведев назвал русских и украинцев одним народом
Русские и украинцы – один народ, попытки вбить клин между ними с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны, преступны и обречены на поражение, убежден... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T15:02
2024-12-13T15:06
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Русские и украинцы – один народ, попытки вбить клин между ними с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны, преступны и обречены на поражение, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Русские и украинцы – один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны. Выговские, мазепы, скоропадские и бандеры в разные годы разбивали свои головы об общерусскую стену. Так будет и сейчас", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале" Международная жизнь".
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россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
Медведев назвал русских и украинцев одним народом

Медведев заявил, что попытки вбить клин между русскими и украинцами преступны

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Русские и украинцы – один народ, попытки вбить клин между ними с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны, преступны и обречены на поражение, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Русские и украинцы – один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны. Выговские, мазепы, скоропадские и бандеры в разные годы разбивали свои головы об общерусскую стену. Так будет и сейчас", - написал Медведев в статье, которая опубликована в журнале" Международная жизнь".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Публичная казнь". Медведев рассказал, что ждет Зеленского
4 декабря, 10:09
 
РоссияДмитрий Медведев
 
 
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