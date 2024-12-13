https://ria.ru/20241213/mask-1989035817.html

Маск сделал мрачное заявление по Украине

Маск сделал мрачное заявление по Украине - РИА Новости, 13.12.2024

Маск сделал мрачное заявление по Украине

Украина должна давно была заключить мир, написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:49

2024-12-13T12:49

2024-12-13T12:50

в мире

курахово

донецкая народная республика

украина

илон маск

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина должна давно была заключить мир, написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X."Уже давно нужно было заключить мир", — указал Маск, комментируя информацию о приближении российских военных к городу Красноармейск.Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА, что российские войска вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР, там завязались бои.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1989014525.html

https://ria.ru/20241213/posol-1989009122.html

курахово

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курахово, донецкая народная республика, украина, илон маск, владимир рогов, вооруженные силы украины