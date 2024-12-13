https://ria.ru/20241213/mask-1989035817.html
Маск сделал мрачное заявление по Украине
Маск сделал мрачное заявление по Украине - РИА Новости, 13.12.2024
Маск сделал мрачное заявление по Украине
Украина должна давно была заключить мир, написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:49
2024-12-13T12:49
2024-12-13T12:50
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курахово
донецкая народная республика
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владимир рогов
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина должна давно была заключить мир, написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X."Уже давно нужно было заключить мир", — указал Маск, комментируя информацию о приближении российских военных к городу Красноармейск.Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА, что российские войска вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР, там завязались бои.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1989014525.html
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в мире, курахово, донецкая народная республика, украина, илон маск, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Украина, Илон Маск, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Маск сделал мрачное заявление по Украине
Маск заявил, что Украина давно должна была заключить мир