Рейтинг@Mail.ru
Маск сделал мрачное заявление по Украине - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 13.12.2024 (обновлено: 12:50 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/mask-1989035817.html
Маск сделал мрачное заявление по Украине
Маск сделал мрачное заявление по Украине - РИА Новости, 13.12.2024
Маск сделал мрачное заявление по Украине
Украина должна давно была заключить мир, написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:49
2024-12-13T12:50
в мире
курахово
донецкая народная республика
украина
илон маск
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина должна давно была заключить мир, написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X."Уже давно нужно было заключить мир", — указал Маск, комментируя информацию о приближении российских военных к городу Красноармейск.Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА, что российские войска вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР, там завязались бои.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241213/zelenskiy-1989014525.html
https://ria.ru/20241213/posol-1989009122.html
курахово
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_0db492e386b71e561fdc131b4a809472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курахово, донецкая народная республика, украина, илон маск, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Украина, Илон Маск, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Маск сделал мрачное заявление по Украине

Маск заявил, что Украина давно должна была заключить мир

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Украина должна давно была заключить мир, написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X.
«
"Уже давно нужно было заключить мир", — указал Маск, комментируя информацию о приближении российских военных к городу Красноармейск.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Зеленский сделал заявление после массированного удара по Украине
Вчера, 12:01
Накануне председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА, что российские войска вошли в село Шевченко западнее Курахово в ДНР, там завязались бои.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
"Поклонник фашистов". В Германии резко высказались об украинском после
Вчера, 11:40
 
В миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИлон МаскВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала