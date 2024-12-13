https://ria.ru/20241213/mask-1988946242.html

Маск заявил о переносе штаб-квартиры SpaceХ в новый город

Маск заявил о переносе штаб-квартиры SpaceХ в новый город - РИА Новости, 13.12.2024

Маск заявил о переносе штаб-квартиры SpaceХ в новый город

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что штаб-квартира принадлежащей ему аэрокосмической компании SpaceX будет перенесена в новый город... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:04

2024-12-13T05:04

2024-12-13T05:04

техас

илон маск

spacex

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что штаб-квартира принадлежащей ему аэрокосмической компании SpaceX будет перенесена в новый город Старбейс, представляющий собой космическую базу компании Starbasе. Маск сделал репост в соцсети Х с текстом письма, которое SpaceX направила местному судье с просьбой провести выборы для наделения своей площадки для строительства и космических запусков Starbase на юге Техаса статусом отдельного города. Сообщается, что на территории базы проживают несколько сотен сотрудников компании. "Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе Старбейс, штат Техас", - написал Маск.

https://ria.ru/20241124/mask-1985481650.html

техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

техас, илон маск, spacex, в мире