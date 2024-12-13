https://ria.ru/20241213/mask-1988946242.html
Маск заявил о переносе штаб-квартиры SpaceХ в новый город
Маск заявил о переносе штаб-квартиры SpaceХ в новый город - РИА Новости, 13.12.2024
Маск заявил о переносе штаб-квартиры SpaceХ в новый город
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что штаб-квартира принадлежащей ему аэрокосмической компании SpaceX будет перенесена в новый город... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:04
2024-12-13T05:04
2024-12-13T05:04
техас
илон маск
spacex
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что штаб-квартира принадлежащей ему аэрокосмической компании SpaceX будет перенесена в новый город Старбейс, представляющий собой космическую базу компании Starbasе. Маск сделал репост в соцсети Х с текстом письма, которое SpaceX направила местному судье с просьбой провести выборы для наделения своей площадки для строительства и космических запусков Starbase на юге Техаса статусом отдельного города. Сообщается, что на территории базы проживают несколько сотен сотрудников компании. "Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе Старбейс, штат Техас", - написал Маск.
https://ria.ru/20241124/mask-1985481650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
техас, илон маск, spacex, в мире
Техас, Илон Маск, SpaceX, В мире
Маск заявил о переносе штаб-квартиры SpaceХ в новый город
Илон Маск заявил, что штаб-квартиру SpaceX перенесут в новый город Старбейс