https://ria.ru/20241213/makron-1989110824.html

Во Франции заявили о конце режима Макрона

Во Франции заявили о конце режима Макрона - РИА Новости, 13.12.2024

Во Франции заявили о конце режима Макрона

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил о "конце режима" президента Эммануэля Макрона, назначившего премьером "пронатовского и... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T17:30

2024-12-13T17:30

2024-12-13T17:30

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ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил о "конце режима" президента Эммануэля Макрона, назначившего премьером "пронатовского и проевропейского" политика Франсуа Байру, и призвал отправить главу государства в отставку. "Мы приблизились к концу конца этого режима! Байру - ультрапроевропеист, сторонник НАТО, который хотел обязательной вакцинации от коронавируса, который хочет голосования по почте, который находится в системе почти 45 лет… Вотум недоверия Макрону, Макрона в отставку!" - написал политик в соцсети Х. Центрист и соратник Макрона 73-летний Франсуа Байру был назначен новым главой кабмина в пятницу. Он сменил на этом посту республиканца Мишеля Барнье, чей кабмин проработал всего три месяца. Байру известен своей проевропейской позицией. С 2004 года он возглавляет "Европейскую демократическую партию", а в 2007 году он создал и возглавил французскую партию "Демократическое движение". Байру считается близким соратником Макрона, который способствовал его приходу к власти в 2017 году. Байру поддерживает его и во внешней политике. Так, в 2022 году Байру, занимающий должность мэра города По, осудил действия России на Украине и приветствовал желание горожан разместить у себя украинских беженцев. В мае 2024 года Байру поддержал возможность нанесения ударов вооружениями, которые Франция поставляет Киеву, по территории РФ, добавив, что "не будет же Украина использовать их на своей собственной территории" и отметив, что Украина, "как и вся Европа, находится в ситуации законной обороны". Он поддержал Макрона в том, что "не нужно проводить красных линий" в плане поддержки Украины Западом.

https://ria.ru/20241213/tusk-1988935610.html

https://ria.ru/20241213/votum-1989075158.html

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в мире, украина, россия, франция, франсуа байру, эммануэль макрон, флориан филиппо, нато