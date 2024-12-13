https://ria.ru/20241213/lvov-1989009441.html

Во Львове повредили объекты энергосистемы

Во Львове повредили объекты энергосистемы - РИА Новости, 13.12.2024

Во Львове повредили объекты энергосистемы

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий после отмены масштабной воздушной тревоги сообщил, что в регионе повреждены объекты энергосистемы. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T11:41

2024-12-13T11:41

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий после отмены масштабной воздушной тревоги сообщил, что в регионе повреждены объекты энергосистемы. "...Атаковали объекты энергетики нашей области! Детали позже", - написал Козицкий в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких объектах идет речь. Он также отметил, что из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии. В свою очередь, глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк сообщил о пожаре на одном из объектов критической инфраструктуры в упомянутом районе области. Он не утонил, о каком именно объекте идет речь, однако заверил, что спасательные службы приступили к ликвидации последствий взрыва.Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а телеканал ТСН - в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html

https://ria.ru/20240826/podpole-1968434066.html

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