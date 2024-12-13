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Во Львове повредили объекты энергосистемы - РИА Новости, 13.12.2024
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11:41 13.12.2024 (обновлено: 13:40 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/lvov-1989009441.html
Во Львове повредили объекты энергосистемы
Во Львове повредили объекты энергосистемы - РИА Новости, 13.12.2024
Во Львове повредили объекты энергосистемы
Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий после отмены масштабной воздушной тревоги сообщил, что в регионе повреждены объекты энергосистемы. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:41
2024-12-13T13:40
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий после отмены масштабной воздушной тревоги сообщил, что в регионе повреждены объекты энергосистемы. "...Атаковали объекты энергетики нашей области! Детали позже", - написал Козицкий в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких объектах идет речь. Он также отметил, что из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии. В свою очередь, глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк сообщил о пожаре на одном из объектов критической инфраструктуры в упомянутом районе области. Он не утонил, о каком именно объекте идет речь, однако заверил, что спасательные службы приступили к ликвидации последствий взрыва.Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а телеканал ТСН - в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html
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в мире, одесса, россия, украина, герман галущенко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Россия, Украина, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Во Львове повредили объекты энергосистемы

Глава Львовской ОВА Козицкий сообщил о повреждении объектов энергосистемы

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий после отмены масштабной воздушной тревоги сообщил, что в регионе повреждены объекты энергосистемы.
"...Атаковали объекты энергетики нашей области! Детали позже", - написал Козицкий в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких объектах идет речь.
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Он также отметил, что из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии.
В свою очередь, глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк сообщил о пожаре на одном из объектов критической инфраструктуры в упомянутом районе области. Он не утонил, о каком именно объекте идет речь, однако заверил, что спасательные службы приступили к ликвидации последствий взрыва.
Ранее в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам на фоне тревоги на территории всей страны. Тогда же мэр Одессы сообщал о серии взрывов в городе. Местный телеканал "Прямой" сообщал о взрывах в Одесской области, после чего в Одессе перестал работать электротранспорт и пропало водоснабжение. Агентство УНИАН сообщало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, а телеканал ТСН - в Харьковской области.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреОдессаРоссияУкраинаГерман ГалущенкоДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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