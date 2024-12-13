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Лучегорский угольный разрез добыл 250-миллионную тонну угля - РИА Новости, 13.12.2024
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14:52 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/lur-1989071705.html
Лучегорский угольный разрез добыл 250-миллионную тонну угля
Лучегорский угольный разрез добыл 250-миллионную тонну угля - РИА Новости, 13.12.2024
Лучегорский угольный разрез добыл 250-миллионную тонну угля
На одном из крупнейших угольных предприятий Дальнего Востока Лучегорском угольном разрезе (ЛУР) Приморского края добыта 250-миллионная тонна угля с момента... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:52
2024-12-13T14:52
экономика
дальний восток
лучегорск
приморский край
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На одном из крупнейших угольных предприятий Дальнего Востока Лучегорском угольном разрезе (ЛУР) Приморского края добыта 250-миллионная тонна угля с момента начала добычи в 1974 году, сообщает пресс-служба ЛУРа. Лучегорский угольный разрез – одно из ключевых предприятий по добыче твердого топлива на Дальнем Востоке. Разрабатывает Нижне-Бикинское буроугольное месторождение. Основной потребитель – крупная дальневосточная электростанция - Приморская ГРЭС. В текущем году объем добычи на разрезе составит около пяти миллион тонн. В честь производственного достижения, в Лучегорске прошло торжественное открытие памятной стеллы, включающую в себя экспонаты действующей на предприятии техники, говорится в сообщении. Исполнительный директор АО "ЛУР" Андрей Костарев отметил, что этот памятный объект призван укреплять престиж рабочего труда и оставить память о достижении предприятия, которое подтверждает высокую эффективность работы Лучегорского угольного разреза и его значительный вклад в энергетическую безопасность Пожарского муниципального округа и Приморского края в целом.
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экономика, дальний восток, лучегорск, приморский край, россия
Экономика, Дальний Восток, Лучегорск, Приморский край, Россия
Лучегорский угольный разрез добыл 250-миллионную тонну угля

ЛУР добыл 250-миллионную тонну угля с момента начала работы в 1974 году

© Фото : пресс-служба ЛУРЛучегорский угольный разрез добыл 250-миллионную тонну угля
Лучегорский угольный разрез добыл 250-миллионную тонну угля - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : пресс-служба ЛУР
Лучегорский угольный разрез добыл 250-миллионную тонну угля
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На одном из крупнейших угольных предприятий Дальнего Востока Лучегорском угольном разрезе (ЛУР) Приморского края добыта 250-миллионная тонна угля с момента начала добычи в 1974 году, сообщает пресс-служба ЛУРа.
Лучегорский угольный разрез – одно из ключевых предприятий по добыче твердого топлива на Дальнем Востоке. Разрабатывает Нижне-Бикинское буроугольное месторождение. Основной потребитель – крупная дальневосточная электростанция - Приморская ГРЭС. В текущем году объем добычи на разрезе составит около пяти миллион тонн.
В честь производственного достижения, в Лучегорске прошло торжественное открытие памятной стеллы, включающую в себя экспонаты действующей на предприятии техники, говорится в сообщении.
Исполнительный директор АО "ЛУР" Андрей Костарев отметил, что этот памятный объект призван укреплять престиж рабочего труда и оставить память о достижении предприятия, которое подтверждает высокую эффективность работы Лучегорского угольного разреза и его значительный вклад в энергетическую безопасность Пожарского муниципального округа и Приморского края в целом.
 
ЭкономикаДальний ВостокЛучегорскПриморский крайРоссия
 
 
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