https://ria.ru/20241213/lur-1989071705.html

Лучегорский угольный разрез добыл 250-миллионную тонну угля

Лучегорский угольный разрез добыл 250-миллионную тонну угля - РИА Новости, 13.12.2024

Лучегорский угольный разрез добыл 250-миллионную тонну угля

На одном из крупнейших угольных предприятий Дальнего Востока Лучегорском угольном разрезе (ЛУР) Приморского края добыта 250-миллионная тонна угля с момента... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T14:52

2024-12-13T14:52

2024-12-13T14:52

экономика

дальний восток

лучегорск

приморский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989071150_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11e264439cda44fe13f98787bc02346b.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На одном из крупнейших угольных предприятий Дальнего Востока Лучегорском угольном разрезе (ЛУР) Приморского края добыта 250-миллионная тонна угля с момента начала добычи в 1974 году, сообщает пресс-служба ЛУРа. Лучегорский угольный разрез – одно из ключевых предприятий по добыче твердого топлива на Дальнем Востоке. Разрабатывает Нижне-Бикинское буроугольное месторождение. Основной потребитель – крупная дальневосточная электростанция - Приморская ГРЭС. В текущем году объем добычи на разрезе составит около пяти миллион тонн. В честь производственного достижения, в Лучегорске прошло торжественное открытие памятной стеллы, включающую в себя экспонаты действующей на предприятии техники, говорится в сообщении. Исполнительный директор АО "ЛУР" Андрей Костарев отметил, что этот памятный объект призван укреплять престиж рабочего труда и оставить память о достижении предприятия, которое подтверждает высокую эффективность работы Лучегорского угольного разреза и его значительный вклад в энергетическую безопасность Пожарского муниципального округа и Приморского края в целом.

дальний восток

лучегорск

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, дальний восток, лучегорск, приморский край, россия