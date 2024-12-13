https://ria.ru/20241213/luna-1988935761.html

Пик метеорного потока Геминиды не будет виден из-за яркой Луны

Пик метеорного потока Геминиды не будет виден из-за яркой Луны - РИА Новости, 13.12.2024

Пик метеорного потока Геминиды не будет виден из-за яркой Луны

Пик метеорного потока Геминиды, который мог бы подарить землянам до полутора сотен "падающих звезд" в час, не будет виден из-за яркой Луны, находящейся в... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T01:18

2024-12-13T01:18

2024-12-13T01:18

наука

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луна

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персеиды

московский планетарий

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Пик метеорного потока Геминиды, который мог бы подарить землянам до полутора сотен "падающих звезд" в час, не будет виден из-за яркой Луны, находящейся в близкой к полнолунию фазе, сообщил Московский планетарий. "Геминиды являются одним из самых мощных ежегодных метеорных потоков, который действует с 4 по 17 декабря с активностью до 150 метеоров в час в ночь пиком с 13 на 14 декабря. Метеоры Геминид белые и яркие, они могут падать очень часто. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, потому скорость метеоров невысокая (около 35 километров в секунду)", - говорится в сообщении. В планетарии подчеркнули, что Геминиды превосходят по количеству метеоров даже августовские Персеиды. К примеру, в 2011 году они дали всплеск до 200 болидов в час, что в два раза больше, чем у летнего потока. "Условия наблюдения Геминид в 2024 году – неблагоприятные. Луна вблизи полнолуния (15.12.2024) существенно помешает наблюдению метеоров", - предупредили астрономы. Радиант декабрьского потока, то есть точка, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры, находится вблизи яркой звезды Кастор в созвездии Близнецы. По названию созвездия поток и получил свое имя. В случае благоприятной погоды лучше всего было бы наблюдать за ним примерно в два часа ночи по местному времени, когда радиант поднимается на максимальную высоту над горизонтом. Геминиды отличаются от большинства потоков тем, что образованы не кометой, а промежуточным объектом (то есть чем-то средним между астероидом и кометой) 3200 Фаэтон (3200 Phaethon). У объекта, открытого в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа, нет ни комы, ни хвоста, рассказали в планетарии. По данным астрономов, в скором времени ожидается еще один метеорный поток – Урсиды. Он действует с 17 по 26 декабря, а его пик придется на ночь на 22 декабря. Ожидается гораздо меньше метеоров, чем у Геминид – всего 10 в час. Кроме того, они будут такие же медленные, но менее яркие. Урсиды, образованные кометой 8P/Туттля (8P/Tuttle), появляются в созвездии Малая Медведица и видны только из Северного полушария в течение всей ночи над северным горизонтом. Наблюдению за Урсидами также помешает Луна, которая в ночь пика будет полной на 58%.

https://ria.ru/20241121/nauka-1984836489.html

https://ria.ru/20241125/guardian-1985638247.html

https://ria.ru/20241122/bolid-1985169486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, луна, земля, персеиды, московский планетарий