https://ria.ru/20241213/leps-1989148239.html

Лепс вступил в ЛДПР

Лепс вступил в ЛДПР - РИА Новости, 13.12.2024

Лепс вступил в ЛДПР

Народный артист России Григорий Лепс вступил в ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T20:40

2024-12-13T20:40

2024-12-13T20:57

политика

россия

григорий лепс

леонид слуцкий (политик)

лдпр

шоубиз

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Народный артист России Григорий Лепс вступил в ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. "Сегодня на выставке "ЛДПР: 35 лет с народом" известный певец Григорий Лепс официально вступил в ряды ЛДПР", — говорится в сообщении. Партбилет он получил из рук председателя Леонида Слуцкого. В пятницу на ВДНХ состоялось открытие XXXVI съезда ЛДПР, приуроченного к 35-летию со дня ее основания. Участие в съезде принимают руководители, делегаты, депутаты из всех регионов, активисты и сторонники.

https://ria.ru/20241213/shaman-1988934785.html

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политика, россия, григорий лепс, леонид слуцкий (политик), лдпр