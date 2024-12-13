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Лепс вступил в ЛДПР
Лепс вступил в ЛДПР - РИА Новости, 13.12.2024
Лепс вступил в ЛДПР
Народный артист России Григорий Лепс вступил в ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T20:40
2024-12-13T20:40
2024-12-13T20:57
политика
россия
григорий лепс
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Народный артист России Григорий Лепс вступил в ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. "Сегодня на выставке "ЛДПР: 35 лет с народом" известный певец Григорий Лепс официально вступил в ряды ЛДПР", — говорится в сообщении. Партбилет он получил из рук председателя Леонида Слуцкого. В пятницу на ВДНХ состоялось открытие XXXVI съезда ЛДПР, приуроченного к 35-летию со дня ее основания. Участие в съезде принимают руководители, делегаты, депутаты из всех регионов, активисты и сторонники.
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политика, россия, григорий лепс, леонид слуцкий (политик), лдпр
Политика, Россия, Григорий Лепс, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Шоубиз