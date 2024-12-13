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Лепс вступил в ЛДПР - РИА Новости, 13.12.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:40 13.12.2024 (обновлено: 20:57 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/leps-1989148239.html
Лепс вступил в ЛДПР
Лепс вступил в ЛДПР - РИА Новости, 13.12.2024
Лепс вступил в ЛДПР
Народный артист России Григорий Лепс вступил в ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T20:40
2024-12-13T20:57
политика
россия
григорий лепс
леонид слуцкий (политик)
лдпр
шоубиз
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Народный артист России Григорий Лепс вступил в ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. "Сегодня на выставке "ЛДПР: 35 лет с народом" известный певец Григорий Лепс официально вступил в ряды ЛДПР", — говорится в сообщении. Партбилет он получил из рук председателя Леонида Слуцкого. В пятницу на ВДНХ состоялось открытие XXXVI съезда ЛДПР, приуроченного к 35-летию со дня ее основания. Участие в съезде принимают руководители, делегаты, депутаты из всех регионов, активисты и сторонники.
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политика, россия, григорий лепс, леонид слуцкий (политик), лдпр
Политика, Россия, Григорий Лепс, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Шоубиз
Лепс вступил в ЛДПР

Григорий Лепс вступил в партию ЛДПР

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГригорий Лепс
Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Григорий Лепс. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Народный артист России Григорий Лепс вступил в ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
"Сегодня на выставке "ЛДПР: 35 лет с народом" известный певец Григорий Лепс официально вступил в ряды ЛДПР", — говорится в сообщении.
Партбилет он получил из рук председателя Леонида Слуцкого.
В пятницу на ВДНХ состоялось открытие XXXVI съезда ЛДПР, приуроченного к 35-летию со дня ее основания. Участие в съезде принимают руководители, делегаты, депутаты из всех регионов, активисты и сторонники.
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ШоубизПолитикаРоссияГригорий ЛепсЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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