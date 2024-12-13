Рейтинг@Mail.ru
В Курске построят крупный федеральный центр ФМБА - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/kursk-1989149132.html
В Курске построят крупный федеральный центр ФМБА
В Курске построят крупный федеральный центр ФМБА - РИА Новости, 13.12.2024
В Курске построят крупный федеральный центр ФМБА
Крупный федеральный центр заготовки и переливания крови ФМБА построят в Курске, такое решение принято по итогам поездки в регион главы агентства Вероники... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T20:52
2024-12-13T20:52
общество
курск
курская область
россия
александр хинштейн
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38825/68/388256872_0:217:3001:1905_1920x0_80_0_0_8e836b263d2a31a42f88f0e1f493488a.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Крупный федеральный центр заготовки и переливания крови ФМБА построят в Курске, такое решение принято по итогам поездки в регион главы агентства Вероники Скворцовой, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "С рабочим визитом в регионе побывала глава ФМБА России Вероника Скворцова. Итогом ее поездки стало решение о строительстве в Курске крупного федерального центра ФМБА. Это будет первый в стране федеральный центр заготовки и переливания крови. То, что его надо строить, было решено еще раньше, но окончательное место размещения - определилось только сейчас, после наших переговоров с Вероникой Игоревной", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Центр возведут на базе областной станции переливания крови, которую передадут в федеральную собственность, добавил врио губернатора. Строительные работы, по его словам, могу начаться уже в самое ближайшее время. "Новый центр мощностью 100 тысяч литров крови в год будет основан на современнейших и целиком отечественных технологиях. Здесь также сформируют резервное хранилище на 200 тысяч тонн и организуют производство сухой плазмы", - рассказал Хинштейн.
https://ria.ru/20241211/hinshtejn-1988625861.html
курск
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38825/68/388256872_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ced1f394e780515c22b20280cc6c9c9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курск, курская область, россия, александр хинштейн, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Курск, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
В Курске построят крупный федеральный центр ФМБА

Хинштейн: в Курске построят крупный центр заготовки и переливания крови ФМБА

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЦентр переливания крови ФМБА России
Центр переливания крови ФМБА России - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Центр переливания крови ФМБА России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Крупный федеральный центр заготовки и переливания крови ФМБА построят в Курске, такое решение принято по итогам поездки в регион главы агентства Вероники Скворцовой, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«
"С рабочим визитом в регионе побывала глава ФМБА России Вероника Скворцова. Итогом ее поездки стало решение о строительстве в Курске крупного федерального центра ФМБА. Это будет первый в стране федеральный центр заготовки и переливания крови. То, что его надо строить, было решено еще раньше, но окончательное место размещения - определилось только сейчас, после наших переговоров с Вероникой Игоревной", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Центр возведут на базе областной станции переливания крови, которую передадут в федеральную собственность, добавил врио губернатора. Строительные работы, по его словам, могу начаться уже в самое ближайшее время.
"Новый центр мощностью 100 тысяч литров крови в год будет основан на современнейших и целиком отечественных технологиях. Здесь также сформируют резервное хранилище на 200 тысяч тонн и организуют производство сухой плазмы", - рассказал Хинштейн.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Хинштейн откорректирует работу городских властей в Курской области
11 декабря, 16:00
 
ОбществоКурскКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала