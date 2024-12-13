https://ria.ru/20241213/kursk-1989149132.html

В Курске построят крупный федеральный центр ФМБА

В Курске построят крупный федеральный центр ФМБА - РИА Новости, 13.12.2024

В Курске построят крупный федеральный центр ФМБА

Крупный федеральный центр заготовки и переливания крови ФМБА построят в Курске, такое решение принято по итогам поездки в регион главы агентства Вероники... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T20:52

2024-12-13T20:52

2024-12-13T20:52

общество

курск

курская область

россия

александр хинштейн

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Крупный федеральный центр заготовки и переливания крови ФМБА построят в Курске, такое решение принято по итогам поездки в регион главы агентства Вероники Скворцовой, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "С рабочим визитом в регионе побывала глава ФМБА России Вероника Скворцова. Итогом ее поездки стало решение о строительстве в Курске крупного федерального центра ФМБА. Это будет первый в стране федеральный центр заготовки и переливания крови. То, что его надо строить, было решено еще раньше, но окончательное место размещения - определилось только сейчас, после наших переговоров с Вероникой Игоревной", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Центр возведут на базе областной станции переливания крови, которую передадут в федеральную собственность, добавил врио губернатора. Строительные работы, по его словам, могу начаться уже в самое ближайшее время. "Новый центр мощностью 100 тысяч литров крови в год будет основан на современнейших и целиком отечественных технологиях. Здесь также сформируют резервное хранилище на 200 тысяч тонн и организуют производство сухой плазмы", - рассказал Хинштейн.

https://ria.ru/20241211/hinshtejn-1988625861.html

курск

курская область

россия

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Наталья Макарова

общество, курск, курская область, россия, александр хинштейн, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)