https://ria.ru/20241213/kursk-1989102579.html

Жителя Курска будут судить за диверсию и госизмену

Жителя Курска будут судить за диверсию и госизмену - РИА Новости, 13.12.2024

Жителя Курска будут судить за диверсию и госизмену

Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Курска, который обвиняется в совершении диверсии и госизмене, направлено в суд, сообщили в прокуратуре Курской... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:51

2024-12-13T16:51

2024-12-13T16:51

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КУРСК, 13 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Курска, который обвиняется в совершении диверсии и госизмене, направлено в суд, сообщили в прокуратуре Курской области. "В прокуратуре Курской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Курска. Он обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена), пункту "а" части 2 статья 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой)... Уголовное дело направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства. По материалам следствия, житель Курска через мессенджер вступил в тайное сотрудничество с представителем военной разведки Украины. "Выполняя задание представителя иностранной спецслужбы, он сделал фотографию вблизи одного из военных комиссариатов и отправил ее инициатору", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в период с 25 по 27 января 2024 года, используя полученные от куратора географические координаты, фигурант поджег объект транспортной инфраструктуры. Уточняется, что дело расследовали сотрудники управления ФСБ России по Курской области.

https://ria.ru/20231023/fsb-1904583703.html

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

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происшествия, курск, курская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина