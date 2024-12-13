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Жителя Курска будут судить за диверсию и госизмену - РИА Новости, 13.12.2024
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16:51 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/kursk-1989102579.html
Жителя Курска будут судить за диверсию и госизмену
Жителя Курска будут судить за диверсию и госизмену - РИА Новости, 13.12.2024
Жителя Курска будут судить за диверсию и госизмену
Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Курска, который обвиняется в совершении диверсии и госизмене, направлено в суд, сообщили в прокуратуре Курской... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:51
2024-12-13T16:51
происшествия
курск
курская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КУРСК, 13 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Курска, который обвиняется в совершении диверсии и госизмене, направлено в суд, сообщили в прокуратуре Курской области. "В прокуратуре Курской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Курска. Он обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена), пункту "а" части 2 статья 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой)... Уголовное дело направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства. По материалам следствия, житель Курска через мессенджер вступил в тайное сотрудничество с представителем военной разведки Украины. "Выполняя задание представителя иностранной спецслужбы, он сделал фотографию вблизи одного из военных комиссариатов и отправил ее инициатору", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в период с 25 по 27 января 2024 года, используя полученные от куратора географические координаты, фигурант поджег объект транспортной инфраструктуры. Уточняется, что дело расследовали сотрудники управления ФСБ России по Курской области.
https://ria.ru/20231023/fsb-1904583703.html
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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происшествия, курск, курская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Происшествия, Курск, Курская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Жителя Курска будут судить за диверсию и госизмену

Жителя Курска, выполнявшего задания Киева, будут судить за госизмену и диверсию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КУРСК, 13 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Курска, который обвиняется в совершении диверсии и госизмене, направлено в суд, сообщили в прокуратуре Курской области.
"В прокуратуре Курской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Курска. Он обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена), пункту "а" части 2 статья 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой)... Уголовное дело направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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По материалам следствия, житель Курска через мессенджер вступил в тайное сотрудничество с представителем военной разведки Украины. "Выполняя задание представителя иностранной спецслужбы, он сделал фотографию вблизи одного из военных комиссариатов и отправил ее инициатору", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в период с 25 по 27 января 2024 года, используя полученные от куратора географические координаты, фигурант поджег объект транспортной инфраструктуры.
Уточняется, что дело расследовали сотрудники управления ФСБ России по Курской области.
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