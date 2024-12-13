https://ria.ru/20241213/kurdy-1989098767.html

Курды заявили, что не ведут переговоров с новыми властями Сирии

Курды заявили, что не ведут переговоров с новыми властями Сирии - РИА Новости, 13.12.2024

Курды заявили, что не ведут переговоров с новыми властями Сирии

Курдская автономная администрация в лице руководства "Сирйиских демократических сил" (СДС) не ведут переговоров с новыми властями в Дамаске, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T16:26

2024-12-13T16:26

2024-12-13T16:33

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БЕЙРУТ, 13 дек - РИА Новости. Курдская автономная администрация в лице руководства "Сирйиских демократических сил" (СДС) не ведут переговоров с новыми властями в Дамаске, заявил РИА Новости представитель СДС на северо-востоке Сирии и в Ливане Абдельсалам Ахмад. "Переговорного процесса нет, есть некоторое взаимопонимание связанное с курдскими кварталами в Шейх Максуде (в городе Алеппо). Договорились о предоставлении безопасного коридора для курдских беженцев из Тель-Рифаат и Шахба (два населенных пункта занятые вооруженной оппозицией на севере провинции Алеппо)", - сказал Ахмад, отвечая на вопрос ведутся ли какие либо переговоры между руководством СДС и временным правительством Сирии. Курдские формирования СДС поддерживаемые силами США на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержки приступающих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ*, взяв под контроль в том числе ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241210/siriya-1988500757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, алеппо, сша, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024