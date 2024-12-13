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Курды заявили, что не ведут переговоров с новыми властями Сирии - РИА Новости, 13.12.2024
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16:26 13.12.2024 (обновлено: 16:33 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/kurdy-1989098767.html
Курды заявили, что не ведут переговоров с новыми властями Сирии
Курды заявили, что не ведут переговоров с новыми властями Сирии - РИА Новости, 13.12.2024
Курды заявили, что не ведут переговоров с новыми властями Сирии
Курдская автономная администрация в лице руководства "Сирйиских демократических сил" (СДС) не ведут переговоров с новыми властями в Дамаске, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T16:26
2024-12-13T16:33
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БЕЙРУТ, 13 дек - РИА Новости. Курдская автономная администрация в лице руководства "Сирйиских демократических сил" (СДС) не ведут переговоров с новыми властями в Дамаске, заявил РИА Новости представитель СДС на северо-востоке Сирии и в Ливане Абдельсалам Ахмад. "Переговорного процесса нет, есть некоторое взаимопонимание связанное с курдскими кварталами в Шейх Максуде (в городе Алеппо). Договорились о предоставлении безопасного коридора для курдских беженцев из Тель-Рифаат и Шахба (два населенных пункта занятые вооруженной оппозицией на севере провинции Алеппо)", - сказал Ахмад, отвечая на вопрос ведутся ли какие либо переговоры между руководством СДС и временным правительством Сирии. Курдские формирования СДС поддерживаемые силами США на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержки приступающих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ*, взяв под контроль в том числе ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241210/siriya-1988500757.html
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в мире, сирия, алеппо, сша, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Алеппо, США, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Курды заявили, что не ведут переговоров с новыми властями Сирии

Представитель СДС Ахмад: курды не ведут переговоров с новыми властями в Дамаске

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 13 дек - РИА Новости. Курдская автономная администрация в лице руководства "Сирйиских демократических сил" (СДС) не ведут переговоров с новыми властями в Дамаске, заявил РИА Новости представитель СДС на северо-востоке Сирии и в Ливане Абдельсалам Ахмад.
"Переговорного процесса нет, есть некоторое взаимопонимание связанное с курдскими кварталами в Шейх Максуде (в городе Алеппо). Договорились о предоставлении безопасного коридора для курдских беженцев из Тель-Рифаат и Шахба (два населенных пункта занятые вооруженной оппозицией на севере провинции Алеппо)", - сказал Ахмад, отвечая на вопрос ведутся ли какие либо переговоры между руководством СДС и временным правительством Сирии.
Курдские формирования СДС поддерживаемые силами США на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержки приступающих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ*, взяв под контроль в том числе ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.
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