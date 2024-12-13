Курды заявили, что не ведут переговоров с новыми властями Сирии
Представитель СДС Ахмад: курды не ведут переговоров с новыми властями в Дамаске
© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 13 дек - РИА Новости. Курдская автономная администрация в лице руководства "Сирйиских демократических сил" (СДС) не ведут переговоров с новыми властями в Дамаске, заявил РИА Новости представитель СДС на северо-востоке Сирии и в Ливане Абдельсалам Ахмад.
"Переговорного процесса нет, есть некоторое взаимопонимание связанное с курдскими кварталами в Шейх Максуде (в городе Алеппо). Договорились о предоставлении безопасного коридора для курдских беженцев из Тель-Рифаат и Шахба (два населенных пункта занятые вооруженной оппозицией на севере провинции Алеппо)", - сказал Ахмад, отвечая на вопрос ведутся ли какие либо переговоры между руководством СДС и временным правительством Сирии.
Курдские формирования СДС поддерживаемые силами США на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержки приступающих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ*, взяв под контроль в том числе ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.
* Террористическая организация, запрещена в России
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