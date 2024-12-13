https://ria.ru/20241213/kurdy-1989028507.html

Сирийские курды опасаются прекращения помощи США, пишут СМИ

Сирийские курды опасаются прекращения помощи США, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2024

Сирийские курды опасаются прекращения помощи США, пишут СМИ

Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), выступавшие союзниками США в гражданской войне в Сирии, опасаются нового прекращения помощи при... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T12:33

2024-12-13T12:33

2024-12-13T12:33

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), выступавшие союзниками США в гражданской войне в Сирии, опасаются нового прекращения помощи при втором президентстве победителя американских выборов Дональда Трампа, пишет издание Financial Times со ссылкой на эксперта по Ближнему Востоку британского аналитического центра Chatham House Ренада Мансура. Ранее сирийский эксперт, экс-кандидат в президенты Сирии Махмуд Маръи заявил РИА Новости, что Трамп может вывести американские войска из Сирии, пожертвовав поддержкой SDF ради сохранения хороших отношений с Турцией. Согласно позиции турецких властей, под прикрытием SDF в регионе ведет террористическую деятельность Рабочая партия Курдистана (РПК/PYD/YPG, запрещена в Турции как террористическая). "Они (формирования курдов - ред.) зависимы от отношений с США, но Вашингтон воспринимает их как необходимый актив, когда это удобно. Курдов беспокоит, что их могут считать разменной монетой", - заявил Мансур изданию. По словам эксперта, сирийские курды находятся в затруднительном положении: из-за связей с РПК им грозит конфликт с Анкарой. Кроме того, издание отмечает, что при ослаблении курдов также вновь может появиться угроза перегруппировки боевиков ИГ (запрещена в РФ как террористическая организация) на контролируемых ими территориях. В статье отмечается, что Трамп в период своего первого президентского срока уже ставил формирования курдов под угрозу ослабления, когда приказал вывести американские войска с севера Сирии. Решение Трампа тогда вызвало негативную реакцию ряда высокопоставленных американских чиновников. Формирования SDF, чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных до недавних пор контролировали большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241207/tramp-1987916659.html

https://ria.ru/20241123/tramp-1985354954.html

https://ria.ru/20240711/erdogan-1959035706.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, москва, дональд трамп, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024