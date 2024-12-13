Рейтинг@Mail.ru
Сирийские курды опасаются прекращения помощи США, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
12:33 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/kurdy-1989028507.html
Сирийские курды опасаются прекращения помощи США, пишут СМИ
Сирийские курды опасаются прекращения помощи США, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2024
Сирийские курды опасаются прекращения помощи США, пишут СМИ
Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), выступавшие союзниками США в гражданской войне в Сирии, опасаются нового прекращения помощи при... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T12:33
2024-12-13T12:33
война в сирии
в мире
россия
москва
дональд трамп
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564534050_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0f21b47581074a3a2d45215de7e39625.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), выступавшие союзниками США в гражданской войне в Сирии, опасаются нового прекращения помощи при втором президентстве победителя американских выборов Дональда Трампа, пишет издание Financial Times со ссылкой на эксперта по Ближнему Востоку британского аналитического центра Chatham House Ренада Мансура. Ранее сирийский эксперт, экс-кандидат в президенты Сирии Махмуд Маръи заявил РИА Новости, что Трамп может вывести американские войска из Сирии, пожертвовав поддержкой SDF ради сохранения хороших отношений с Турцией. Согласно позиции турецких властей, под прикрытием SDF в регионе ведет террористическую деятельность Рабочая партия Курдистана (РПК/PYD/YPG, запрещена в Турции как террористическая). "Они (формирования курдов - ред.) зависимы от отношений с США, но Вашингтон воспринимает их как необходимый актив, когда это удобно. Курдов беспокоит, что их могут считать разменной монетой", - заявил Мансур изданию. По словам эксперта, сирийские курды находятся в затруднительном положении: из-за связей с РПК им грозит конфликт с Анкарой. Кроме того, издание отмечает, что при ослаблении курдов также вновь может появиться угроза перегруппировки боевиков ИГ (запрещена в РФ как террористическая организация) на контролируемых ими территориях. В статье отмечается, что Трамп в период своего первого президентского срока уже ставил формирования курдов под угрозу ослабления, когда приказал вывести американские войска с севера Сирии. Решение Трампа тогда вызвало негативную реакцию ряда высокопоставленных американских чиновников. Формирования SDF, чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных до недавних пор контролировали большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241207/tramp-1987916659.html
https://ria.ru/20241123/tramp-1985354954.html
https://ria.ru/20240711/erdogan-1959035706.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564534050_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_13cd3916d674c03703e67717ded1c162.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, дональд трамп, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Дональд Трамп, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийские курды опасаются прекращения помощи США, пишут СМИ

FT: сирийские курды опасаются нового прекращения помощи США при Трампе

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкСирийский флаг
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в медиабанк
Сирийский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), выступавшие союзниками США в гражданской войне в Сирии, опасаются нового прекращения помощи при втором президентстве победителя американских выборов Дональда Трампа, пишет издание Financial Times со ссылкой на эксперта по Ближнему Востоку британского аналитического центра Chatham House Ренада Мансура.
Ранее сирийский эксперт, экс-кандидат в президенты Сирии Махмуд Маръи заявил РИА Новости, что Трамп может вывести американские войска из Сирии, пожертвовав поддержкой SDF ради сохранения хороших отношений с Турцией. Согласно позиции турецких властей, под прикрытием SDF в регионе ведет террористическую деятельность Рабочая партия Курдистана (РПК/PYD/YPG, запрещена в Турции как террористическая).
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Боевики в Сирии готовятся к свержению Асада, заявил Трамп
7 декабря, 18:48
"Они (формирования курдов - ред.) зависимы от отношений с США, но Вашингтон воспринимает их как необходимый актив, когда это удобно. Курдов беспокоит, что их могут считать разменной монетой", - заявил Мансур изданию.
По словам эксперта, сирийские курды находятся в затруднительном положении: из-за связей с РПК им грозит конфликт с Анкарой. Кроме того, издание отмечает, что при ослаблении курдов также вновь может появиться угроза перегруппировки боевиков ИГ (запрещена в РФ как террористическая организация) на контролируемых ими территориях.
В статье отмечается, что Трамп в период своего первого президентского срока уже ставил формирования курдов под угрозу ослабления, когда приказал вывести американские войска с севера Сирии. Решение Трампа тогда вызвало негативную реакцию ряда высокопоставленных американских чиновников.
Формирования SDF, чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных до недавних пор контролировали большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Глава МИД Турции оценил шансы вывода американских войск из Сирии Трампом
23 ноября, 15:51
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии
11 июля, 16:53
 
Война в СирииВ миреРоссияМоскваДональд ТрампБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала