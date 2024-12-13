https://ria.ru/20241213/krokus-1988948383.html
Представителю "Крокуса" неизвестно о делах против сотрудников
Представителю "Крокуса" неизвестно о делах против сотрудников - РИА Новости, 13.12.2024
Представителю "Крокуса" неизвестно о делах против сотрудников
Юридический представитель "Крокус сити холл" заявил на заседании суда, что ему неизвестно о привлечении сотрудников этой компании к уголовной ответственности... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:48
2024-12-13T05:48
2024-12-13T05:48
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
красногорск
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Юридический представитель "Крокус сити холл" заявил на заседании суда, что ему неизвестно о привлечении сотрудников этой компании к уголовной ответственности после теракта 22 марта, передает корреспондент РИА Новости. Головинский суд Москвы 12 декабря приступил к рассмотрению иска двух граждан о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба за лечение к "Крокус сити холл", филиалу АО "Крокус Интернэшнл", а также ООО "МСМ". Заявители просят компенсировать им потраченные на лечение средства, а также взыскать с "Крокуса" компенсацию за понесенный моральный вред. Оба истца признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте. Судья уточнила у представителя "Крокус сити холл", привлекались ли к уголовной ответственности сотрудники компании или люди, отвечающие за систему пожаротушения в здании. "Мне об этом неизвестно", - заявил представитель, вскоре подчеркнув, что судебное заседание необходимо провести в закрытом режиме. Заявители, как следует из оглашенных в суде данных, в день теракта в "Крокусе" провели 30 минут в задымленном помещении без света в поисках выхода. Из-за несработавших систем пожаротушения истцы надышались угарным газом. Первую ночь они провели дома, но на следующий день вызвали скорую, позднее им был поставлен диагноз, лечение продолжается и сейчас. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20241212/krokus-1988760850.html
https://ria.ru/20240404/krokus-1937788671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, красногорск, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус
Представителю "Крокуса" неизвестно о делах против сотрудников
Представителю "Крокуса" неизвестно о привлечении сотрудников к ответственности
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Юридический представитель "Крокус сити холл" заявил на заседании суда, что ему неизвестно о привлечении сотрудников этой компании к уголовной ответственности после теракта 22 марта, передает корреспондент РИА Новости.
Головинский суд Москвы
12 декабря приступил к рассмотрению иска двух граждан о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба за лечение к "Крокус сити холл
", филиалу АО "Крокус Интернэшнл", а также ООО "МСМ". Заявители просят компенсировать им потраченные на лечение средства, а также взыскать с "Крокуса
" компенсацию за понесенный моральный вред. Оба истца признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте.
Судья уточнила у представителя "Крокус сити холл", привлекались ли к уголовной ответственности сотрудники компании или люди, отвечающие за систему пожаротушения в здании.
"Мне об этом неизвестно", - заявил представитель, вскоре подчеркнув, что судебное заседание необходимо провести в закрытом режиме.
Заявители, как следует из оглашенных в суде данных, в день теракта в "Крокусе" провели 30 минут в задымленном помещении без света в поисках выхода. Из-за несработавших систем пожаротушения истцы надышались угарным газом. Первую ночь они провели дома, но на следующий день вызвали скорую, позднее им был поставлен диагноз, лечение продолжается и сейчас.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.