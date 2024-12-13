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Представителю "Крокуса" неизвестно о делах против сотрудников - РИА Новости, 13.12.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
05:48 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/krokus-1988948383.html
Представителю "Крокуса" неизвестно о делах против сотрудников
Представителю "Крокуса" неизвестно о делах против сотрудников - РИА Новости, 13.12.2024
Представителю "Крокуса" неизвестно о делах против сотрудников
Юридический представитель "Крокус сити холл" заявил на заседании суда, что ему неизвестно о привлечении сотрудников этой компании к уголовной ответственности... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T05:48
2024-12-13T05:48
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
красногорск
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Юридический представитель "Крокус сити холл" заявил на заседании суда, что ему неизвестно о привлечении сотрудников этой компании к уголовной ответственности после теракта 22 марта, передает корреспондент РИА Новости. Головинский суд Москвы 12 декабря приступил к рассмотрению иска двух граждан о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба за лечение к "Крокус сити холл", филиалу АО "Крокус Интернэшнл", а также ООО "МСМ". Заявители просят компенсировать им потраченные на лечение средства, а также взыскать с "Крокуса" компенсацию за понесенный моральный вред. Оба истца признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте. Судья уточнила у представителя "Крокус сити холл", привлекались ли к уголовной ответственности сотрудники компании или люди, отвечающие за систему пожаротушения в здании. "Мне об этом неизвестно", - заявил представитель, вскоре подчеркнув, что судебное заседание необходимо провести в закрытом режиме. Заявители, как следует из оглашенных в суде данных, в день теракта в "Крокусе" провели 30 минут в задымленном помещении без света в поисках выхода. Из-за несработавших систем пожаротушения истцы надышались угарным газом. Первую ночь они провели дома, но на следующий день вызвали скорую, позднее им был поставлен диагноз, лечение продолжается и сейчас. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20241212/krokus-1988760850.html
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происшествия, москва, красногорск, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус
Представителю "Крокуса" неизвестно о делах против сотрудников

Представителю "Крокуса" неизвестно о привлечении сотрудников к ответственности

© Фото : Crocus GroupМемориал возле "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске
Мемориал возле Крокус Сити Холла в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : Crocus Group
Мемориал возле "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Юридический представитель "Крокус сити холл" заявил на заседании суда, что ему неизвестно о привлечении сотрудников этой компании к уголовной ответственности после теракта 22 марта, передает корреспондент РИА Новости.
Головинский суд Москвы 12 декабря приступил к рассмотрению иска двух граждан о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба за лечение к "Крокус сити холл", филиалу АО "Крокус Интернэшнл", а также ООО "МСМ". Заявители просят компенсировать им потраченные на лечение средства, а также взыскать с "Крокуса" компенсацию за понесенный моральный вред. Оба истца признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте.
Цветы у здания концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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Судья уточнила у представителя "Крокус сити холл", привлекались ли к уголовной ответственности сотрудники компании или люди, отвечающие за систему пожаротушения в здании.
"Мне об этом неизвестно", - заявил представитель, вскоре подчеркнув, что судебное заседание необходимо провести в закрытом режиме.
Заявители, как следует из оглашенных в суде данных, в день теракта в "Крокусе" провели 30 минут в задымленном помещении без света в поисках выхода. Из-за несработавших систем пожаротушения истцы надышались угарным газом. Первую ночь они провели дома, но на следующий день вызвали скорую, позднее им был поставлен диагноз, лечение продолжается и сейчас.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваКрасногорскКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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