https://ria.ru/20241213/krokus-1988948383.html

Представителю "Крокуса" неизвестно о делах против сотрудников

Представителю "Крокуса" неизвестно о делах против сотрудников - РИА Новости, 13.12.2024

Представителю "Крокуса" неизвестно о делах против сотрудников

Юридический представитель "Крокус сити холл" заявил на заседании суда, что ему неизвестно о привлечении сотрудников этой компании к уголовной ответственности... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T05:48

2024-12-13T05:48

2024-12-13T05:48

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

красногорск

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Юридический представитель "Крокус сити холл" заявил на заседании суда, что ему неизвестно о привлечении сотрудников этой компании к уголовной ответственности после теракта 22 марта, передает корреспондент РИА Новости. Головинский суд Москвы 12 декабря приступил к рассмотрению иска двух граждан о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба за лечение к "Крокус сити холл", филиалу АО "Крокус Интернэшнл", а также ООО "МСМ". Заявители просят компенсировать им потраченные на лечение средства, а также взыскать с "Крокуса" компенсацию за понесенный моральный вред. Оба истца признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте. Судья уточнила у представителя "Крокус сити холл", привлекались ли к уголовной ответственности сотрудники компании или люди, отвечающие за систему пожаротушения в здании. "Мне об этом неизвестно", - заявил представитель, вскоре подчеркнув, что судебное заседание необходимо провести в закрытом режиме. Заявители, как следует из оглашенных в суде данных, в день теракта в "Крокусе" провели 30 минут в задымленном помещении без света в поисках выхода. Из-за несработавших систем пожаротушения истцы надышались угарным газом. Первую ночь они провели дома, но на следующий день вызвали скорую, позднее им был поставлен диагноз, лечение продолжается и сейчас. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20241212/krokus-1988760850.html

https://ria.ru/20240404/krokus-1937788671.html

москва

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, красногорск, крокус сити холл, крокус