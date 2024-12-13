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У охранявшего краснодарскую школу ЧОП отозвали лицензию - РИА Новости, 13.12.2024
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22:15 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/krasnodar-1989157457.html
У охранявшего краснодарскую школу ЧОП отозвали лицензию
У охранявшего краснодарскую школу ЧОП отозвали лицензию - РИА Новости, 13.12.2024
У охранявшего краснодарскую школу ЧОП отозвали лицензию
У предприятия, охранявшего школу в Краснодаре, где 6 декабря ученик с ножом напал на сверстников, приостановлено действие лицензии, сообщает краевой главк... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T22:15
2024-12-13T22:15
происшествия
краснодар
армения
россия
мария львова-белова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение в краснодарской школе
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. У предприятия, охранявшего школу в Краснодаре, где 6 декабря ученик с ножом напал на сверстников, приостановлено действие лицензии, сообщает краевой главк Росгвардии. Ведомство отмечает, что после инцидента в школе №94 Росгвардия внепланово проверила ООО ЧОП "ЮРАБ". "По результатам проверки в деятельности охранной организации выявлен ряд грубых нарушений лицензионных требований. В этой связи в отношении ООО ЧОП "ЮРАБ" принято решение о приостановлении действия лицензии на осуществление частной охранной деятельности", - говорится в сообщении. По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение. В среду суд отказал в аресте 14-летнего подростка, подозреваемого в хулиганстве, ограничившись запретом определенных действий, среди которых посещение школы и пользование интернетом. Его родителей – граждан Армении - поместят в центр временного содержания иностранцев и затем выдворят из страны за нарушение режима пребывания в РФ. Администрация школы в Краснодаре, где подросток напал на сверстников с ножом, заключила договор с новой охранной организацией, усилив меры безопасности, сообщили в пятницу в муниципальном центре управления краевой столицы.
https://ria.ru/20241213/krasnodar-1989068679.html
https://ria.ru/20241211/krasnodar-1988696126.html
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происшествия, краснодар, армения, россия, мария львова-белова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение в краснодарской школе
Происшествия, Краснодар, Армения, Россия, Мария Львова-Белова, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение в краснодарской школе
У охранявшего краснодарскую школу ЧОП отозвали лицензию

У охранявшего краснодарскую школу ЧОП, где пострадали дети, отозвали лицензию

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где ученики пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани
Место происшествия, где ученики пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где ученики пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. У предприятия, охранявшего школу в Краснодаре, где 6 декабря ученик с ножом напал на сверстников, приостановлено действие лицензии, сообщает краевой главк Росгвардии.
Ведомство отмечает, что после инцидента в школе №94 Росгвардия внепланово проверила ООО ЧОП "ЮРАБ".
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Родителей подростка, напавшего на детей в Краснодаре, выдворят из России
Вчера, 14:41
"По результатам проверки в деятельности охранной организации выявлен ряд грубых нарушений лицензионных требований. В этой связи в отношении ООО ЧОП "ЮРАБ" принято решение о приостановлении действия лицензии на осуществление частной охранной деятельности", - говорится в сообщении.
По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение.
В среду суд отказал в аресте 14-летнего подростка, подозреваемого в хулиганстве, ограничившись запретом определенных действий, среди которых посещение школы и пользование интернетом. Его родителей – граждан Армении - поместят в центр временного содержания иностранцев и затем выдворят из страны за нарушение режима пребывания в РФ.
Администрация школы в Краснодаре, где подросток напал на сверстников с ножом, заключила договор с новой охранной организацией, усилив меры безопасности, сообщили в пятницу в муниципальном центре управления краевой столицы.
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Краснодаре напавшему на сверстников запретили пользоваться интернетом
11 декабря, 20:26
 
ПроисшествияКраснодарАрменияРоссияМария Львова-БеловаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение в краснодарской школе
 
 
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