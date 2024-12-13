У охранявшего краснодарскую школу ЧОП отозвали лицензию
У охранявшего краснодарскую школу ЧОП, где пострадали дети, отозвали лицензию
© Фото : соцсетиМесто происшествия, где ученики пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани
© Фото : соцсети
Место происшествия, где ученики пострадали после конфликта в школе поселка Российского на Кубани
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. У предприятия, охранявшего школу в Краснодаре, где 6 декабря ученик с ножом напал на сверстников, приостановлено действие лицензии, сообщает краевой главк Росгвардии.
Ведомство отмечает, что после инцидента в школе №94 Росгвардия внепланово проверила ООО ЧОП "ЮРАБ".
"По результатам проверки в деятельности охранной организации выявлен ряд грубых нарушений лицензионных требований. В этой связи в отношении ООО ЧОП "ЮРАБ" принято решение о приостановлении действия лицензии на осуществление частной охранной деятельности", - говорится в сообщении.
По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение.
В среду суд отказал в аресте 14-летнего подростка, подозреваемого в хулиганстве, ограничившись запретом определенных действий, среди которых посещение школы и пользование интернетом. Его родителей – граждан Армении - поместят в центр временного содержания иностранцев и затем выдворят из страны за нарушение режима пребывания в РФ.
Администрация школы в Краснодаре, где подросток напал на сверстников с ножом, заключила договор с новой охранной организацией, усилив меры безопасности, сообщили в пятницу в муниципальном центре управления краевой столицы.