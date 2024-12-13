https://ria.ru/20241213/krasnodar-1989068679.html
Родителей подростка, напавшего на детей в Краснодаре, выдворят из России
Родителей подростка, напавшего на детей в Краснодаре, выдворят из России - РИА Новости, 13.12.2024
Родителей подростка, напавшего на детей в Краснодаре, выдворят из России
Родителей подростка, напавшего с ножом на школьников в Краснодаре, выдворят из России за нарушение режима пребывания, сообщили в объединенной пресс-службе судов РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T14:41
2024-12-13T14:41
2024-12-13T16:14
нападение в краснодарской школе
происшествия
россия
краснодар
армения
мария львова-белова
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КРАСНОДАР, 13 дек — РИА Новости. Родителей подростка, напавшего с ножом на школьников в Краснодаре, выдворят из России за нарушение режима пребывания, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани."Суд постановил признать обоих виновными и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей, с административным принудительным выдворением за пределы России, с предварительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан", — говорится в сообщении.Уточняется, что они граждане Армении.Самого подростка обвиняют в хулиганстве. В среду суд не стал его арестовывать и назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя ходить в школу и пользоваться интернетом.Конфликт в филиале краснодарской школы № 94 произошел вечером 6 декабря. Местные власти сообщали о двух подростках с ножевыми ранениями. По данным детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, госпитализировали четырех детей.В региональном оперштабе сообщали, что всех пострадавших выписали и перевели на амбулаторное лечение.Уголовные дела возбудили по статьям "Хулиганство" и "Халатность".
https://ria.ru/20241211/krasnodar-1988696126.html
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нападение в краснодарской школе, происшествия, россия, краснодар, армения, мария львова-белова
Нападение в краснодарской школе, Происшествия, Россия, Краснодар, Армения, Мария Львова-Белова
Родителей подростка, напавшего на детей в Краснодаре, выдворят из России
Родителей подростка, напавшего на детей в школе Краснодара, выдворят из России