https://ria.ru/20241213/kot-1989046938.html
Уголовное дело о гибели кота Твикса прекращено
Уголовное дело о гибели кота Твикса прекращено - РИА Новости, 13.12.2024
Уголовное дело о гибели кота Твикса прекращено
Уголовное дело против проводника о гибели высаженного из поезда кота Твикса прекратили, сообщил РИА Новости ее адвокат Владислав Идамжапов. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T13:32
2024-12-13T13:32
2024-12-13T16:29
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Уголовное дело против проводника о гибели высаженного из поезда кота Твикса прекратили, сообщил РИА Новости ее адвокат Владислав Идамжапов."Было объективно установлено в ходе следствия: высадку кота Твикса осуществляла не проводник, а пассажир. Это подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона. Ранее во всех СМИ утверждалось, что именно проводница осуществила высадку кота на перрон, однако это не соответствует действительности. Проводницу обвинили в том, чего она не делала вообще", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что уголовное дело прекратили в связи с отсутствуем события преступления."В действиях проводницы нет и не может быть состава преступления "жестокое обращение с животным", поскольку обязательным признаком этого преступления является цель причинить животному боль или страдания. Однако при высадке кота никто не руководствовался такой целью. <...> Дело в том, что все — и проводница, и пассажиры вагона — полагали, что кот забежал в вагон на станции Киров-Пассажирский", — пояснил юрист.Идамжапов напомнил, что первыми кота заметили пассажиры и возмутились, что в вагоне находится животное без хозяина. Проводница взяла Твикса на руки, прошла по вагону и спросила у каждого пассажира, не его ли это кот. Это подтверждают видеозаписи с камер наблюдения, подчеркнул адвокат."Никто из пассажиров не опознал кота, в том числе пассажир, который его перевозил. После этого один из пассажиров высадил кота на перрон, поскольку все полагали, что он местный и случайно забежал в вагон", — объяснил Идамжапов.Он подчеркнул, что у его подзащитной дома живут четыре кота и две собаки."В результате травли, <...> обвинений в совершении того, чего она не делала, у нее сильно ухудшилось состояние здоровья", — заключил юрист.В январе кота по кличке Твикс высадили из поезда в Кирове, ошибочно приняв за бродячего. Его искали сотни волонтеров, но кот погиб. Уголовное дело возбудили по статье о жестоком обращении с животными.РЖД после этого изменили правила перевозки, запретив проводникам высаживать животных из поездов на улицу.
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988565267.html
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происшествия, екатеринбург, киров, ржд
Происшествия, Екатеринбург, Киров, РЖД
Уголовное дело о гибели кота Твикса прекращено
Уголовное дело проводницы, возбужденное после гибели кота Твикса, прекращено
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек — РИА Новости. Уголовное дело против проводника о гибели высаженного из поезда кота Твикса прекратили, сообщил РИА Новости ее адвокат Владислав Идамжапов.
"Было объективно установлено в ходе следствия: высадку кота Твикса осуществляла не проводник, а пассажир. Это подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона. Ранее во всех СМИ утверждалось, что именно проводница осуществила высадку кота на перрон, однако это не соответствует действительности. Проводницу обвинили в том, чего она не делала вообще", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что уголовное дело прекратили в связи с отсутствуем события преступления.
"В действиях проводницы нет и не может быть состава преступления "жестокое обращение с животным", поскольку обязательным признаком этого преступления является цель причинить животному боль или страдания. Однако при высадке кота никто не руководствовался такой целью. <...> Дело в том, что все — и проводница, и пассажиры вагона — полагали, что кот забежал в вагон на станции Киров-Пассажирский", — пояснил юрист.
Идамжапов напомнил, что первыми кота заметили пассажиры и возмутились, что в вагоне находится животное без хозяина. Проводница взяла Твикса на руки, прошла по вагону и спросила у каждого пассажира, не его ли это кот. Это подтверждают видеозаписи с камер наблюдения, подчеркнул адвокат.
"Никто из пассажиров не опознал кота, в том числе пассажир, который его перевозил. После этого один из пассажиров высадил кота на перрон, поскольку все полагали, что он местный и случайно забежал в вагон", — объяснил Идамжапов.
Он подчеркнул, что у его подзащитной дома живут четыре кота и две собаки.
"В результате травли, <...> обвинений в совершении того, чего она не делала, у нее сильно ухудшилось состояние здоровья", — заключил юрист.
В январе кота по кличке Твикс высадили из поезда в Кирове
, ошибочно приняв за бродячего. Его искали сотни волонтеров, но кот погиб. Уголовное дело возбудили по статье о жестоком обращении с животными.
РЖД
после этого изменили правила перевозки, запретив проводникам высаживать животных из поездов на улицу.