https://ria.ru/20241213/kontrabanda-1988950543.html

Четверо курьеров получили срок за попытку вывезти золотые слитки

Четверо курьеров получили срок за попытку вывезти золотые слитки - РИА Новости, 13.12.2024

Четверо курьеров получили срок за попытку вывезти золотые слитки

Организованная преступная группа пыталась незаконно вывезти из России в Дубай золотые слитки общей стоимостью более 500 миллионов рублей, четверо курьеров... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T06:35

2024-12-13T06:35

2024-12-13T06:37

россия

дубай

происшествия

москва

ереван

таможенный союз

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Организованная преступная группа пыталась незаконно вывезти из России в Дубай золотые слитки общей стоимостью более 500 миллионов рублей, четверо курьеров приговорены к срокам до 7 лет 5 месяцев колонии, говорится в материалах дела, которые есть у РИА Новости.Согласно материалам, в преступной схеме были задействованы две группы злоумышленников. Первая должна была вылететь из Москвы в Ереван, при этом во время посадки пересечь российскую границу по зеленому коридору, выдав золотые слитки за товары для личного пользования. Золото они покупали в московских банках.Вторая группа следовала из Москвы в Дубай - они должны были пересечь границу по зеленому коридору с ручной кладью, где находились личные вещи. Предполагалось, что в стерильной зоне первая группа лиц передаст слитки второй, после чего злоумышленники, сокрыв золото от таможенников, улетят с ним в Дубай.Из материалов дела следует, что четверо курьеров и иные неустановленные лица, действуя организованной группой, "незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важный товар в виде 36 слитков золота 999 пробы". Их общая стоимость, согласно материалам, составляет 543 640 955 рублей. Преступную схему злоумышленники не смогли реализовать до конца, так как были задержаны.Суд в Москве приговорил четырех фигурантов дела к срокам до 7 лет 5 месяцев колонии, они признали вину частично, не согласились с приговором и обжаловали его.

https://ria.ru/20240711/fsb-1958902835.html

https://ria.ru/20241024/tamozhnya-1979711845.html

россия

дубай

москва

ереван

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дубай, происшествия, москва, ереван, таможенный союз, евразийский экономический союз