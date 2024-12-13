Четверо курьеров получили срок за попытку вывезти золотые слитки
Четверо курьеров проведут в колонии более семи лет за попытку вывезти золото
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Организованная преступная группа пыталась незаконно вывезти из России в Дубай золотые слитки общей стоимостью более 500 миллионов рублей, четверо курьеров приговорены к срокам до 7 лет 5 месяцев колонии, говорится в материалах дела, которые есть у РИА Новости.
Согласно материалам, в преступной схеме были задействованы две группы злоумышленников. Первая должна была вылететь из Москвы в Ереван, при этом во время посадки пересечь российскую границу по зеленому коридору, выдав золотые слитки за товары для личного пользования. Золото они покупали в московских банках.
Вторая группа следовала из Москвы в Дубай - они должны были пересечь границу по зеленому коридору с ручной кладью, где находились личные вещи. Предполагалось, что в стерильной зоне первая группа лиц передаст слитки второй, после чего злоумышленники, сокрыв золото от таможенников, улетят с ним в Дубай.
Из материалов дела следует, что четверо курьеров и иные неустановленные лица, действуя организованной группой, "незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важный товар в виде 36 слитков золота 999 пробы". Их общая стоимость, согласно материалам, составляет 543 640 955 рублей. Преступную схему злоумышленники не смогли реализовать до конца, так как были задержаны.
Суд в Москве приговорил четырех фигурантов дела к срокам до 7 лет 5 месяцев колонии, они признали вину частично, не согласились с приговором и обжаловали его.
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