https://ria.ru/20241213/konferentsiya-1989119424.html

Рынок индустриального ПО в России нуждается в платформенной кооперации

Рынок индустриального ПО в России нуждается в платформенной кооперации - РИА Новости, 13.12.2024

Рынок индустриального ПО в России нуждается в платформенной кооперации

Достижение мировой конкурентоспособности российских CAD/САЕ-систем требует партнерства ИТ-разработчиков, в том числе, частных ИТ-структур с крупными... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T18:54

2024-12-13T18:54

2024-12-13T18:54

экономика

технологии

россия

санкт-петербург

новосибирск

илья массух

алексей боровков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Достижение мировой конкурентоспособности российских CAD/САЕ-систем требует партнерства ИТ-разработчиков, в том числе, частных ИТ-структур с крупными госкомпаниями, считают участники прошедшей на ВДНХ III Конференции по математическому моделированию.Конференция проводится под эгидой Госкорпорации "Росатом" с участием представителей российского ИТ-рынка, индустриальных компаний, органов госвласти и университетов. В нынешнем году более 600 участников конференции очно и онлайн обсуждали тему "Кооперация государства, промышленности, разработчиков и вузов для эффективного внедрения отечественных технологий CAE в высокотехнологичных отраслях".По словам директора по цифровизации "Росатома" Екатерины Солнцевой, уход иностранных вендоров не снял с повестки вопрос конкуренции отечественных и иностранных САЕ-систем, поскольку российские пользователи имеют опыт использования зарубежных продуктов матмоделирования и сравнивают его с практикой применения отечественного ПО."Это вызов для нас. На старте импортозамещения мы говорили, что хотим не просто заменить иностранное ПО российским, а сделать совместными усилиями продукты лучше, чем те, которые мы могли получать от иностранных производителей. Получилось ли это сделать? Пока нет. Мы движемся в правильном направлении, но медленнее, чем хотелось бы", – привели в "Росатоме" ее слова.Одной из причин Солнцева считает недостаточную активность в развитии национальной CAЕ-платформы, которая призвана объединить разработчиков."Уже сейчас такое объединенное на национальной платформе решение закроет до 85% от заявленной функциональности мировых лидеров. Масштабная кооперация – непростая задача, но преодолев сложности, мы получим конкурентное преимущество, которого нет на мировом рынке. Объединяя продукты математического моделирования от разных компаний на одной платформе, мы открываем для инженеров возможность проведения мультифизических расчетов, которые позволят создавать промышленные изделия с учетом большего количества разных расчетных моделей, а значит, мы обеспечим повышение качества не только промышленного ПО, но и самой промышленной продукции", - пояснила Солнцева.В свою очередь, проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ "Цифровой инжиниринг" Алексей Боровков представил результаты экспертно-аналитического доклада о сравнении мирового и российского рынков CAD/САЕ/CAM- и PLM-систем, согласно которому за рубежом объединения компаний демонстрируют положительную динамику рыночного роста, повышая за счет кооперации свою функциональность.Участники конференции отметили особое внимание государства к совершенствованию российских САЕ-систем. Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух назвал фактор санкций спусковым крючком развития российского математического моделирования: "Если бы санкций не было, нам бы было в тысячу раз сложнее создавать собственные продукты".Он отметил, что положительной динамике в сфере матмоделирования содействует курс на создание альянсов ИТ-компаний, назвав процесс создания консорциума на базе решений в сфере САЕ системным. Также Массух поддержал работу индустриальных центров компетенций (ИЦК) в части формирования пула особо значимых проектов для импортозамещения, которые дали возможность соединить заказчика и разработчика для доработки программных продуктов.Директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимир Дождев подчеркнул, что матмоделирование и инженерный анализ – это набор технологий, которые определяют конкурентоспособность промышленности. "Во всех отборах особо значимых проектов, которые выигрывают конкурс и получают поддержку, растет доля CAD/САЕ-решений. Большое количество заявок компаний на развитие и внедрение российских САЕ-решений мы отмечаем в ходе второй волны особо значимых проектов", – цитируются в сообщении его слова.Дождев назвал путь объединения в платформы приоритетным для российского ИТ-рынка. "Мы будем идти по нему, развивая нашу нормативную базу, наши меры поддержки под необходимые условия. И, конечно, предлагая необходимые инструменты субсидиарной поддержки проектам по развитию и доработке наших решений под требуемую функциональность", - подчеркнул он.Руководитель программ управления технической политики в ИТ и программ по математическому моделированию "Росатома" Дмитрий Фомичев связал достижение нового качества программных продуктов в части гибкости и ускорения процесса моделирования с интеграцией перспективных технологий в САЕ-системы, которая должна стать преимуществом российского ПО."Одно из наших предприятий давно уже применяет технологии виртуальной реальности для анализа результатов и анализа сеточных моделей: ребята надевают очки, "летают" по расчетным сеткам, ищут "ломанные" ячейки и моделируют их. Также мы тестируем решение системы нелинейных уравнений на базе квантовых сопроцессоров: решаем задачи, связанные с теплопередачей, моделируем тройниковое соединение. Преимущество квантовых вычислений неоспоримо: в тысячи раз ускоряется получение результата, и это всего лишь квантовый эмулятор, а после создания аппаратной части квантового компьютера это ускорение будет увеличено", - привел примеры эксперт "Росатома".В ходе конференции были подведены итоги III Всероссийской олимпиады студентов по матмоделированию ВОММ-2024, которая проводится по инициативе Госкорпорации "Росатом". Соорганизатором научно-образовательного проекта Росатома в 2024 году выступил опорный вуз атомной отрасли НИЯУ "МИФИ". В соревновании победу одержали студенты из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Москвы.

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