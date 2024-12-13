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Посол Китая рассказал о торговых отношениях Пекина и Москвы - РИА Новости, 13.12.2024
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04:02 13.12.2024 (обновлено: 04:19 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/kitay-1988944233.html
Посол Китая рассказал о торговых отношениях Пекина и Москвы
Посол Китая рассказал о торговых отношениях Пекина и Москвы - РИА Новости, 13.12.2024
Посол Китая рассказал о торговых отношениях Пекина и Москвы
Торговые отношения между Китаем и Россией не должны подвергаться воздействию внешних факторов, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T04:02
2024-12-13T04:19
китай
пекин
москва
в мире
россия
чжан ханьхуэй
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Торговые отношения между Китаем и Россией не должны подвергаться воздействию внешних факторов, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй."Развитие торговых отношений между Китаем и Россией соответствует интересам обеих стран, оно не подвергается и не должно быть подвержено воздействию внешних факторов. Перед лицом нарастающих вызовов, нам особенно важно укреплять устойчивость, решимость и уверенность", - сказал посол.По словам посла Китая, объём двусторонней торговли существенно вырос. В 2023 году он составил 240,1 миллиарда долларов, а в период с января по ноябрь 2024 года достиг 222,77 миллиарда долларов, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В том числе объем китайского экспорта в Россию составил 104,2 миллиарда долларов, увеличившись на 4,0%, объем импорта из России в Китай составил 118,58 миллиарда долларов, что на 0,4% больше, чем в предыдущему году, отметил Чжан Ханьхуэй."Я уверен, что совместными усилиями мы сделаем китайско-российское взаимодействие более устойчивым и выявим новые возможности с тем, чтобы оно принесло больше плодотворных результатов", - подчеркнул посол КНР.Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай решительно выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве.
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китай, пекин, москва, в мире, россия, чжан ханьхуэй
Китай, Пекин, Москва, В мире, Россия, Чжан Ханьхуэй
Посол Китая рассказал о торговых отношениях Пекина и Москвы

Посол Китая: отношения Пекина и Москвы не должны подвергаться внешним факторам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Торговые отношения между Китаем и Россией не должны подвергаться воздействию внешних факторов, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Развитие торговых отношений между Китаем и Россией соответствует интересам обеих стран, оно не подвергается и не должно быть подвержено воздействию внешних факторов. Перед лицом нарастающих вызовов, нам особенно важно укреплять устойчивость, решимость и уверенность", - сказал посол.
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По словам посла Китая, объём двусторонней торговли существенно вырос. В 2023 году он составил 240,1 миллиарда долларов, а в период с января по ноябрь 2024 года достиг 222,77 миллиарда долларов, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В том числе объем китайского экспорта в Россию составил 104,2 миллиарда долларов, увеличившись на 4,0%, объем импорта из России в Китай составил 118,58 миллиарда долларов, что на 0,4% больше, чем в предыдущему году, отметил Чжан Ханьхуэй.
"Я уверен, что совместными усилиями мы сделаем китайско-российское взаимодействие более устойчивым и выявим новые возможности с тем, чтобы оно принесло больше плодотворных результатов", - подчеркнул посол КНР.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай решительно выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве.
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