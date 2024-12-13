https://ria.ru/20241213/kitay-1988944233.html

Посол Китая рассказал о торговых отношениях Пекина и Москвы

Посол Китая рассказал о торговых отношениях Пекина и Москвы - РИА Новости, 13.12.2024

Посол Китая рассказал о торговых отношениях Пекина и Москвы

Торговые отношения между Китаем и Россией не должны подвергаться воздействию внешних факторов, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T04:02

2024-12-13T04:02

2024-12-13T04:19

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Торговые отношения между Китаем и Россией не должны подвергаться воздействию внешних факторов, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй."Развитие торговых отношений между Китаем и Россией соответствует интересам обеих стран, оно не подвергается и не должно быть подвержено воздействию внешних факторов. Перед лицом нарастающих вызовов, нам особенно важно укреплять устойчивость, решимость и уверенность", - сказал посол.По словам посла Китая, объём двусторонней торговли существенно вырос. В 2023 году он составил 240,1 миллиарда долларов, а в период с января по ноябрь 2024 года достиг 222,77 миллиарда долларов, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В том числе объем китайского экспорта в Россию составил 104,2 миллиарда долларов, увеличившись на 4,0%, объем импорта из России в Китай составил 118,58 миллиарда долларов, что на 0,4% больше, чем в предыдущему году, отметил Чжан Ханьхуэй."Я уверен, что совместными усилиями мы сделаем китайско-российское взаимодействие более устойчивым и выявим новые возможности с тем, чтобы оно принесло больше плодотворных результатов", - подчеркнул посол КНР.Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай решительно выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве.

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Дарья Буймова

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