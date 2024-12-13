https://ria.ru/20241213/kiev-1988997247.html
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 13.12.2024
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве и области ввели экстренные отключения света, сообщило информагентство УНН на своем сайте . РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:37
2024-12-13T10:37
2024-12-13T11:05
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Киеве и области ввели экстренные отключения света, сообщило информагентство УНН на своем сайте . "В Киеве приостановлено действие графика стабилизационных отключений", — указано в материале.Сегодня министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам страны. В ответ на удары ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241213/kiev-1988975343.html
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РИА Новости
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в мире, киев, украина, россия, герман галущенко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве и Киевской области Украины ввели экстренные отключения света