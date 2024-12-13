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В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 13.12.2024
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10:37 13.12.2024 (обновлено: 11:05 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/kiev-1988997247.html
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 13.12.2024
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве и области ввели экстренные отключения света, сообщило информагентство УНН на своем сайте . РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:37
2024-12-13T11:05
в мире
киев
украина
россия
герман галущенко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Киеве и области ввели экстренные отключения света, сообщило информагентство УНН на своем сайте . "В Киеве приостановлено действие графика стабилизационных отключений", — указано в материале.Сегодня министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам страны. В ответ на удары ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241213/kiev-1988975343.html
https://ria.ru/20241014/ukrenergo-1977992101.html
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Варвара Скокшина
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в мире, киев, украина, россия, герман галущенко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве и Киевской области Украины ввели экстренные отключения света

© Fotolia / кosmoosПанорама зимнего Киева
Панорама зимнего Киева - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Fotolia / кosmoos
Панорама зимнего Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Киеве и области ввели экстренные отключения света, сообщило информагентство УНН на своем сайте .
Киеве приостановлено действие графика стабилизационных отключений", — указано в материале.
На территории Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Рогов сообщил о принудительной эвакуации из села Малая Токмачка на Украине
Вчера, 09:56
Сегодня министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетическим объектам страны.
В ответ на удары ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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14 октября, 17:09
 
В миреКиевУкраинаРоссияГерман ГалущенкоДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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