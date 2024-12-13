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Рогов сообщил о принудительной эвакуации из села Малая Токмачка на Украине - РИА Новости, 13.12.2024
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09:56 13.12.2024 (обновлено: 09:57 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/kiev-1988975343.html
Рогов сообщил о принудительной эвакуации из села Малая Токмачка на Украине
Рогов сообщил о принудительной эвакуации из села Малая Токмачка на Украине - РИА Новости, 13.12.2024
Рогов сообщил о принудительной эвакуации из села Малая Токмачка на Украине
Киевский режим объявил о принудительной эвакуации населения из крупного села Малая Токмачка на ореховском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T09:56
2024-12-13T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Киевский режим объявил о принудительной эвакуации населения из крупного села Малая Токмачка на ореховском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Режим Зеленского силами полицаев и нацгвардии начал принудительную эвакуацию населения из Малой Токмачки", - сказал Рогов. По его словам, российские войска постепенно приближаются к окраинам села. "Принудительная эвакуация проводится нацистами не по причине их озабоченности судьбами местных жителей, а потому, что карательным структурам режима Зеленского прекрасно известно, что запорожцы передают русской армии точные координаты размещения боевиков ВСУ. Делают они это с одной целью - помочь ВС РФ побыстрее освободить свою родную землю от нацистской оккупации", - сказал собеседник агентства. Ранее Рогов сообщал, что российские войска вошли в оккупированное ВСУ село Белогорье, которое находится юго-восточнее Малой Токмачки. Малая Токмачка - пригород города Орехов, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241213/vsu-1988958099.html
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988949231.html
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988948035.html
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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о принудительной эвакуации из села Малая Токмачка на Украине

Рогов: Киев объявил о принудительной эвакуации населения из села Малая Токмачка

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНа территории Министерства обороны Украины
На территории Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Киевский режим объявил о принудительной эвакуации населения из крупного села Малая Токмачка на ореховском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Режим Зеленского силами полицаев и нацгвардии начал принудительную эвакуацию населения из Малой Токмачки", - сказал Рогов.
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По его словам, российские войска постепенно приближаются к окраинам села.
"Принудительная эвакуация проводится нацистами не по причине их озабоченности судьбами местных жителей, а потому, что карательным структурам режима Зеленского прекрасно известно, что запорожцы передают русской армии точные координаты размещения боевиков ВСУ. Делают они это с одной целью - помочь ВС РФ побыстрее освободить свою родную землю от нацистской оккупации", - сказал собеседник агентства.
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Ранее Рогов сообщал, что российские войска вошли в оккупированное ВСУ село Белогорье, которое находится юго-восточнее Малой Токмачки. Малая Токмачка - пригород города Орехов, где находится крупный командный и логистический пункт ВСУ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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