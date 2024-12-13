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ВС России нанесли удар по пригороду Харькова - РИА Новости, 13.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 13.12.2024 (обновлено: 08:05 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/kharkov-1988954092.html
ВС России нанесли удар по пригороду Харькова
ВС России нанесли удар по пригороду Харькова - РИА Новости, 13.12.2024
ВС России нанесли удар по пригороду Харькова
Удар нанесен в пригороде Харькова по бывшему комбинату, который сейчас используется в военных целях, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:03
2024-12-13T08:05
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Харькова по бывшему комбинату, который сейчас используется в военных целях, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В пригород Харькова в направлении города Дергачи в половине первого ночи был прилет. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в направлении райавтодора. Там есть здание бывшего мясокомбината, которое на данный момент используется военными", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
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харьков, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли удар по пригороду Харькова

ВС России нанесли удар по бывшему комбинату в пригороде Харькова

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Харькова по бывшему комбинату, который сейчас используется в военных целях, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В пригород Харькова в направлении города Дергачи в половине первого ночи был прилет. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в направлении райавтодора. Там есть здание бывшего мясокомбината, которое на данный момент используется военными", - сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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