https://ria.ru/20241213/kharkov-1988954092.html
ВС России нанесли удар по пригороду Харькова
ВС России нанесли удар по пригороду Харькова - РИА Новости, 13.12.2024
ВС России нанесли удар по пригороду Харькова
Удар нанесен в пригороде Харькова по бывшему комбинату, который сейчас используется в военных целях, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T08:03
2024-12-13T08:03
2024-12-13T08:05
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Харькова по бывшему комбинату, который сейчас используется в военных целях, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В пригород Харькова в направлении города Дергачи в половине первого ночи был прилет. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в направлении райавтодора. Там есть здание бывшего мясокомбината, которое на данный момент используется военными", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли удар по пригороду Харькова
ВС России нанесли удар по бывшему комбинату в пригороде Харькова