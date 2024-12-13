https://ria.ru/20241213/kharkov-1988954092.html

ВС России нанесли удар по пригороду Харькова

ВС России нанесли удар по пригороду Харькова - РИА Новости, 13.12.2024

ВС России нанесли удар по пригороду Харькова

Удар нанесен в пригороде Харькова по бывшему комбинату, который сейчас используется в военных целях, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T08:03

2024-12-13T08:03

2024-12-13T08:05

специальная военная операция на украине

харьков

вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Удар нанесен в пригороде Харькова по бывшему комбинату, который сейчас используется в военных целях, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В пригород Харькова в направлении города Дергачи в половине первого ночи был прилет. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в направлении райавтодора. Там есть здание бывшего мясокомбината, которое на данный момент используется военными", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1988921737.html

харьков

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

харьков, вооруженные силы рф, безопасность