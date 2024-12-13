https://ria.ru/20241213/kaya-1988940777.html

"Мерзавка". На Западе набросились на Каллас после грубых слов о России

"Мерзавка". На Западе набросились на Каллас после грубых слов о России - РИА Новости, 13.12.2024

"Мерзавка". На Западе набросились на Каллас после грубых слов о России

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в раздувании мнимой угрозы со стороны России. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T03:05

2024-12-13T03:05

2024-12-13T03:30

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X обвинил главу евродипломатии Каю Каллас в раздувании мнимой угрозы со стороны России.Ранее Каллас анонсировала встречу с министрами иностранных дел европейских стран, добавив, что для европейского единства главное значение имеет сплочение против якобы гибридных угроз со стороны России, дальнейшая поддержка Украины и ситуация в Сирии."В одном сообщении показано, что не так с этой мерзавкой. Надуманная угроза (без доказательств), поддержка проигранной войны, которая может привести только к еще большим человеческим жертвам", — написал профессор.В четверг Каллас заявила, что, если переговоры о завершении конфликта на Украине состоятся, страны Евросоюза должны на них присутствовать.Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20241212/es-1988749783.html

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в мире, украина, россия, кайя каллас, евросоюз