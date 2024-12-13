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Канада рассматривает ряд торговых ограничений против США, пишет WT - РИА Новости, 13.12.2024
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11:40 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/kanada-1989009264.html
Канада рассматривает ряд торговых ограничений против США, пишет WT
Канада рассматривает ряд торговых ограничений против США, пишет WT - РИА Новости, 13.12.2024
Канада рассматривает ряд торговых ограничений против США, пишет WT
Канадская провинция Онтарио рассматривает запрет на импорт американского алкоголя и экспорт в США металлов, необходимых для производства батарей для... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T11:40
2024-12-13T11:40
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Канадская провинция Онтарио рассматривает запрет на импорт американского алкоголя и экспорт в США металлов, необходимых для производства батарей для электромобилей, пишет издание Washington Times со ссылкой на анонимный источник в правительстве Онтарио. Ранее премьер провинции Онтарио Дуглас Форд заявил, что Онтарио может отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если победитель американских президентских выборов Дональд Трамп введёт тарифы на канадские товары. "Чиновник в правительстве премьера Онтарио Дугласа Форда заявил, что власти провинции рассматривают возможность запрета Совету по контролю за оборотом спиртных напитков Онтарио на покупку американского алкоголя. Онтарио также рассматривает возможность ограничения экспорта критических металлов, необходимых для аккумуляторов электромобилей", - сообщает издание. Помимо упомянутых ограничений, Онтарио может запретить базирующимся в США компаниям участвовать в процессе госзакупок провинции. Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введёт тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешённости проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьёзный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, при этом открывая новые возможности для Китая на международных рынках. Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.
https://ria.ru/20241211/kanada-1988577616.html
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онтарио, сша, китай, дональд трамп, канада, в мире
Онтарио, США, Китай, Дональд Трамп, Канада, В мире
Канада рассматривает ряд торговых ограничений против США, пишет WT

WT: канадская провинция Онтарио рассматривает запрет на импорт алкоголя из США

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Канадская провинция Онтарио рассматривает запрет на импорт американского алкоголя и экспорт в США металлов, необходимых для производства батарей для электромобилей, пишет издание Washington Times со ссылкой на анонимный источник в правительстве Онтарио.
Ранее премьер провинции Онтарио Дуглас Форд заявил, что Онтарио может отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если победитель американских президентских выборов Дональд Трамп введёт тарифы на канадские товары.
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"Чиновник в правительстве премьера Онтарио Дугласа Форда заявил, что власти провинции рассматривают возможность запрета Совету по контролю за оборотом спиртных напитков Онтарио на покупку американского алкоголя. Онтарио также рассматривает возможность ограничения экспорта критических металлов, необходимых для аккумуляторов электромобилей", - сообщает издание.
Помимо упомянутых ограничений, Онтарио может запретить базирующимся в США компаниям участвовать в процессе госзакупок провинции.
Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введёт тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешённости проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьёзный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, при этом открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.
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