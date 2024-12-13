https://ria.ru/20241213/kanada-1988997018.html

В Канаде создадут особый отряд для патрулирования границы с США

В Канаде создадут особый отряд для патрулирования границы с США - РИА Новости, 13.12.2024

В Канаде создадут особый отряд для патрулирования границы с США

Премьер канадской провинции Альберта, Даниэлла Смит, заявила о планах создания особого отряда правоохранителей для патрулирования границы с США, сообщает... РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:36

2024-12-13T10:36

2024-12-13T10:36

в мире

сша

канада

альберта

дональд трамп

джастин трюдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911247070_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c44500b4e2cfb330b58d2299f83643cd.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер канадской провинции Альберта, Даниэлла Смит, заявила о планах создания особого отряда правоохранителей для патрулирования границы с США, сообщает телеканал CBC. Ранее издание Globe and Mail сообщало, что полиция Канады готовится к возможному увеличению потока мигрантов через границу с Соединенными Штатами после победы Трампа на выборах президента США. "Альберта представила планы по созданию нового подразделения с целью усилить безопасность на своем участке границы Канады с США... Премьер Даниэлла Смит объявила..., что провинция инвестирует 29 миллионов канадских долларов (около 20,37 миллиона долларов США) в создание патрульной группы под командованием ведомства шерифов Альберты", - говорится в материале. Премьер Смит также добавила, что вдоль границы провинции с США будет организована двухкилометровая зона, внутри которой канадские силовики смогут без ордера осуществлять аресты лиц, уличенных в нелегальном пересечении границы, а также контрабанде оружия и наркотиков. Создание зоны планируется после внесения поправок в закон о защите критической инфраструктуры провинции. Телеканал указывает, что отряд для надзора за 298-километровой границей Альберты с США будет состоять из 51 полицейского, десяти человек вспомогательного персонала и четырех собак-ищеек. Им также выделят десять устойчивых к холодной и метельной погоде разведывательных дронов и четыре анализатора наркотических веществ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 декабря заявил, что Канада ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Позже премьер канадской провинции Онтарио Дуглас Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если Трамп все же введет тарифы. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в конце ноября заявил, что после вступления в должность президента введёт тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешённости проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьёзный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, при этом открывая новые возможности для Китая на международных рынках. Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.

https://ria.ru/20241211/kanada-1988577616.html

https://ria.ru/20241212/kanada-1988875479.html

https://ria.ru/20241107/kanada-1982474105.html

https://ria.ru/20241208/putin-1987979228.html

сша

канада

альберта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, канада, альберта, дональд трамп, джастин трюдо