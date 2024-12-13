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В Канаде создадут особый отряд для патрулирования границы с США - РИА Новости, 13.12.2024
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10:36 13.12.2024
https://ria.ru/20241213/kanada-1988997018.html
В Канаде создадут особый отряд для патрулирования границы с США
В Канаде создадут особый отряд для патрулирования границы с США - РИА Новости, 13.12.2024
В Канаде создадут особый отряд для патрулирования границы с США
Премьер канадской провинции Альберта, Даниэлла Смит, заявила о планах создания особого отряда правоохранителей для патрулирования границы с США, сообщает... РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:36
2024-12-13T10:36
в мире
сша
канада
альберта
дональд трамп
джастин трюдо
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер канадской провинции Альберта, Даниэлла Смит, заявила о планах создания особого отряда правоохранителей для патрулирования границы с США, сообщает телеканал CBC. Ранее издание Globe and Mail сообщало, что полиция Канады готовится к возможному увеличению потока мигрантов через границу с Соединенными Штатами после победы Трампа на выборах президента США. "Альберта представила планы по созданию нового подразделения с целью усилить безопасность на своем участке границы Канады с США... Премьер Даниэлла Смит объявила..., что провинция инвестирует 29 миллионов канадских долларов (около 20,37 миллиона долларов США) в создание патрульной группы под командованием ведомства шерифов Альберты", - говорится в материале. Премьер Смит также добавила, что вдоль границы провинции с США будет организована двухкилометровая зона, внутри которой канадские силовики смогут без ордера осуществлять аресты лиц, уличенных в нелегальном пересечении границы, а также контрабанде оружия и наркотиков. Создание зоны планируется после внесения поправок в закон о защите критической инфраструктуры провинции. Телеканал указывает, что отряд для надзора за 298-километровой границей Альберты с США будет состоять из 51 полицейского, десяти человек вспомогательного персонала и четырех собак-ищеек. Им также выделят десять устойчивых к холодной и метельной погоде разведывательных дронов и четыре анализатора наркотических веществ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 декабря заявил, что Канада ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Позже премьер канадской провинции Онтарио Дуглас Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если Трамп все же введет тарифы. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в конце ноября заявил, что после вступления в должность президента введёт тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешённости проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьёзный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, при этом открывая новые возможности для Китая на международных рынках. Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.
https://ria.ru/20241211/kanada-1988577616.html
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в мире, сша, канада, альберта, дональд трамп, джастин трюдо
В мире, США, Канада, Альберта, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
В Канаде создадут особый отряд для патрулирования границы с США

CBC: канадская провинция Альберта создаст отряд для патрулирования границы с США

© AP Photo / Carolyn ThompsonВъезд на пограничный переход "Радужный мост" между США и Канадой
Въезд на пограничный переход Радужный мост между США и Канадой - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Carolyn Thompson
Въезд на пограничный переход "Радужный мост" между США и Канадой. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер канадской провинции Альберта, Даниэлла Смит, заявила о планах создания особого отряда правоохранителей для патрулирования границы с США, сообщает телеканал CBC.
Ранее издание Globe and Mail сообщало, что полиция Канады готовится к возможному увеличению потока мигрантов через границу с Соединенными Штатами после победы Трампа на выборах президента США.
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"Альберта представила планы по созданию нового подразделения с целью усилить безопасность на своем участке границы Канады с США... Премьер Даниэлла Смит объявила..., что провинция инвестирует 29 миллионов канадских долларов (около 20,37 миллиона долларов США) в создание патрульной группы под командованием ведомства шерифов Альберты", - говорится в материале.
Премьер Смит также добавила, что вдоль границы провинции с США будет организована двухкилометровая зона, внутри которой канадские силовики смогут без ордера осуществлять аресты лиц, уличенных в нелегальном пересечении границы, а также контрабанде оружия и наркотиков. Создание зоны планируется после внесения поправок в закон о защите критической инфраструктуры провинции.
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Телеканал указывает, что отряд для надзора за 298-километровой границей Альберты с США будет состоять из 51 полицейского, десяти человек вспомогательного персонала и четырех собак-ищеек. Им также выделят десять устойчивых к холодной и метельной погоде разведывательных дронов и четыре анализатора наркотических веществ.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 декабря заявил, что Канада ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Позже премьер канадской провинции Онтарио Дуглас Форд пригрозил отключить подачу электроэнергии в ряд сопредельных штатов США, если Трамп все же введет тарифы.
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Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в конце ноября заявил, что после вступления в должность президента введёт тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешённости проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьёзный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, при этом открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.
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